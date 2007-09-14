Смотри, как бесплатно скачать роботов
HMA - индикатор для MetaTrader 4
- 7947
Автор: MetaQuotes Software Corp.
Основан на применении немного модифицированной скользящей средней Хала (HMA).
Я добавил индикатор, который раскрашивает в разные цвета бары в соответствии с HMA. Он имеет вспомогательный характер и используется только для наглядности.
Правила:
Покупаем, когда линия HMA наклонена вверх (зеленая), а SMI пересекает сигнальную линию вверх, при этом индикатор не должен быть в состоянии перекупленности (т.е выше 70).
Продаем, когда линия HMA наклонена вниз (красная), а SMI пересекает сигнальную линию вниз, при этом индикатор не должен быть в состоянии перепроданности (т.е. ниже -70).
Начальный стоп-лосс 150 пунктов.
Половину позиции закрываем, после того как SMI достигает +80, по второй половине, перенеся стоп-лосс, ждем сигнала на выход.
Полностью позицию закрывается при развороте HMA и приближении SMI к экстремумам (+70/-70)
Лучше всего система работает на парах с иеной.
