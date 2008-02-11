CodeBaseРазделы
Индикаторы

Candlesticks BW - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor
6995
(5)
Автор: CandlesticksBW

Индикатор CandlesticksBW. Построение баров по Б.Вильямсу.


