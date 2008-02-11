Смотри, как бесплатно скачать роботов
Candlesticks BW - индикатор для MetaTrader 4
Автор: CandlesticksBW
Индикатор CandlesticksBW. Построение баров по Б.Вильямсу.
