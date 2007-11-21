CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор изменения волатильности - индикатор для MetaTrader 4

MetaQuotes | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
7114
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Есть множество способов измерения волатильности (изменчивости). Один из них - вычисление стандартного отклонения приращения цен (returns) за какой-либо период времени. Иногда текущую волатильность на коротком периоде (например, 6 дней) соотносят с волатильностью за более продолжительный интервал, например, волатильность за 100 дней. Данный индикатор как раз и измеряет отношение краткосрочной волатильности Vol_short к долгосрочной волатильности Vol_long.

Vol_change=Vol_short/Vol_long

Стандартнное отклонение берется не от разности цен закрытия, а от логарифмов отношения цены закрытия текущего дня к цене закрытия предыдущего дня: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].

Vol_k=Std(Mom,k),
где k - период измерения волатильности.


Multibreakout Multibreakout

Советник Multibreakout.

exp_iCustom_v1 exp_iCustom_v1

Универсальный эксперт для работы с любым Custom индикатором, рисующем стрелки на покупку/продажу.

MultipleMA MultipleMA

Индиатор MultipleMA.

DC DC

Индикатор рисует канал.