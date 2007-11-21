Смотри, как бесплатно скачать роботов
Индикатор изменения волатильности - индикатор для MetaTrader 4
Есть множество способов измерения волатильности (изменчивости). Один из них - вычисление стандартного отклонения приращения цен (returns) за какой-либо период времени. Иногда текущую волатильность на коротком периоде (например, 6 дней) соотносят с волатильностью за более продолжительный интервал, например, волатильность за 100 дней. Данный индикатор как раз и измеряет отношение краткосрочной волатильности Vol_short к долгосрочной волатильности Vol_long.
Стандартнное отклонение берется не от разности цен закрытия, а от логарифмов отношения цены закрытия текущего дня к цене закрытия предыдущего дня: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].
Vol_k=Std(Mom,k),
где k - период измерения волатильности.
Vol_change=Vol_short/Vol_long
