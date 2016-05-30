本EA交易的目标

本EA交易是设计用来操作任何画出买入/卖出箭头的 自定义 指标， 除非指标含有字符串型参数 。

自定义指标的名称在EA交易的参数中指定，同时也包含指标的参数列表和用于画出买入/卖出箭头的缓冲区的数量。

尽管使用了字符串列表参数，也是有可能优化指标的至多五个参数，并不是使用 iCustomParam 字符串列表中的任何变量，而是使用 Opt_1_Value - Opt_5_Value 中的变量。

EA交易的参数

TimeFrame - EA的工作时段: 0 - EA所运行的图表的时段, 或者是其他在测试器中选择的时段，或者是指定的数值 1,5,15,30,60,240,1440...

iCustomName - 自定义指标的名称。

iCustomParam - 参数列表，由"/"分隔，对于布尔型变量，使用1而不要使用true，使用0而不要使用false，如果指标参数含有字符串型变量，EA就将无法工作!

iBuyBufIndex - 买入箭头的缓冲区索引。

iSellBufIndex - 卖出箭头的缓冲区索引。

iShift - 指标的偏移值，1 - 作用于已生成的柱, 0 - 作用于正在生成的柱 (不推荐). 也可以使用数值 2,3,4...

Opt_1_Use - 启用对变量1的优化，当变量的优化被激活时，它并不是由iCustomParam字符串中的值激活的，而是在 Opt_X_Index 变量中定义，使用 Opt_X_Value 变量的值。

Opt_1_Index - 需要优化的变量1在参数数组中的索引(在iCustomParam字符串中)，计数从零开始。

Opt_1_Value - 需要优化的变量1的值.

Opt_2_Use - 启用对变量2的优化。

Opt_2_Index - 需要优化的变量2在参数数组中的索引(在 iCustomParam 字符串中)，计数从零开始。

Opt_2_Value - 需要优化的变量2的值。

Opt_3_Use - 启用对变量3的优化。

Opt_3_Index - 需要优化的变量3在参数数组中的索引(在 iCustomParam 字符串中)，计数从零开始。

Opt_3_Value - 需要优化的变量3的值。

Opt_4_Use - 启用对变量4的优化。

Opt_4_Index - 需要优化的变量4在参数数组中的索引(在 iCustomParam 字符串中)，计数从零开始。

Opt_4_Value - 需要优化的变量4的值。

Opt_5_Use - 启用对变量5的优化。

Opt_5_Index - 需要优化的变量5在参数数组中的索引(在 iCustomParam 字符串中)，计数从零开始。

Opt_5_Value - 需要优化的变量5的值。

MMMethod - 资金管理方法: 0-手数, 1-占可用保证金的比例 (风险), 2-根据可用保证金规范化之后和MeanStep协同计算的方法 (风险) (例如, Risk=0.1, MeansStep=1000, 如果保证金少于2000, 手数 0.1, 如果保证金多于 2000 - 0.2 手, 3000 或者更多 - 0.3 手，以此类推)

Lots - MMMethod=0 时的手数.

Risk - 风险. 在 FixedLot=false 时起作用。

MeansType - 在手数计算中使用的资金种类。1 - 余额, 2 - 净值, 3 - 可用保证金.

MeansStep - 资金的步长，在 MMMethod=2 时使用。

LotsDigits - 手数中的小数点位数。

Slippage - 允许的距离请求价格的偏移。

StopLoss - 止损。

TakeProfit - 获利。

Magic_N - 幻数。

MaxOrdersCount - 允许的开启的最大订单数。-1 - 没有限制。

MaxBuyCount - 允许的开启的最大买入订单数。-1 - 没有限制。

MaxSellCount - 允许的开启的最大卖出订单数。-1 - 没有限制。

SleepBars - 在当前时段开启订单后的超时时间柱数。

CancelSleeping - 当在反方向开启订单时取消超时。

CloseOnRev - 在开启订单之前关闭反向订单。

TrailingStop_Use - 激活移动止损功能。

TrailingStopStart - 激活移动止损时的订单利润。

TrailingStop - 移动止损水平。

BreakEven_Use - 激活利润平摊功能。

BreakEvenStart - 激活利润平摊时的订单利润。

BreakEvenLevel - 利润平摊时的止损水平。

注意

EA交易的档案中包含了 test_example.set 文件，带有使用 ind_Test 指标设置的例子(两条MA交叉) 并且变量还需要优化。ind_Test 指标在附件中。

版本 2

1. 增加了使用不同指标来做建仓平仓信号的功能，建仓指标的参数以 prefix _O_ 为前缀, 平仓指标参数以 prefix _C_ 为前缀。



使用建仓和平仓指标有三种模式 (使用 _OС_Mode 变量定义):



模式 1 - 指标不用于平仓，平仓只通过止损和获利进行。

模式 2 - 不使用平仓指标，除了止损和获利，建仓信号会关闭反向订单，止损和获利可以被禁用 - 把 StopLoss 和/或 TakeProfit 设为0 (应用于所有模式).

模式 3 - 使用独立的平仓指标 (_C_) ，在这种模式下，可以使用额外一种模式来把建仓指标的参数复制到平仓指标(C_UseOpenParam 变量), 同时复制指标的名称和参数，这种模式是用于同时生成建仓和平仓信号的指标，用以提高优化的速度(优化的参数也会被复制).



2. 可以不仅使用带有箭头的指标，也使用线形指标。可以使用两条线(主线与信号线的交叉)和一条线的指标 - 它与水平线的交叉。使用 _O_Mode 变量 (以及在平仓模块使用 _С_Mode) 来选择指标类型。



Mode 1 - 指标画箭头。_O_M1_iBuyBufIndex 和 _O_M1_iSellBufIndex 变量是用于指定缓冲区编号的，而在平仓模块使用 - _C_M1_iCloseBuyBufIndex and _C_M1_iCloseSellBufIndex.

Mode 2 - 使用指标的主线和信号线。如果主线从下方穿过信号线 - 建立买入仓位或者平掉卖出仓位的信号。_O_M2_iMainBufIndex, _O_M2_iSignalBufIndex 以及 _C_M2_iMainBufIndex, _C_M2_iSignalBufIndex 变量是用于指定缓冲区的。

Mode 3 - 使用一条指标线。缓冲区编号在 _O_M3_iBufIndex 变量中指定 (或者在平仓模块使用 _С_M3_iBufIndex). _O_M3_BuyLevel 和 _O_M3_SellLevel (在平仓模块中的 _O_M3_CloseBuyLevel 和 _C_M3_CloseSellLevel ) 使用于指定水平数值的。从下往上交叉买入水平 - 买入, 从上往下交叉卖出水平 - 卖出。

版本 3

增加了另外一种 _O_Mode 模式(以及 _S_Mode)



Mode 4 - 根据三个点的极值。使用一条指标线，缓冲区编号在 _O_M4_iBufIndex (或者平仓模块的 _С_M4_iBufIndex ) 变量中。







版本 4

1. 增加了挂单的处理。

2. 增加了在属性窗口中的部分分隔 (来自字符串变量).



订单类型的选择是根据OrdType变量进行的: 0 - 市场即时, 1 - 止损挂单, 2 - 限价挂单 (变量在 "Order" 部分).

"Pending orders" 变量部分用于管理挂单的操作: