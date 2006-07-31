CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

IND Inverse - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
5861
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор IND Inverse.


IND Inverse

GO GO

Этот советник cделает для Вас 500% в месяц. Проверено на демо-счете.

s Sort s Sort

Скрипт демонстрирует алгоритм сортировки массива с сохранением индексов исходного массива.

Nina Nina

Индикатор Nina.

Open SELL v2 Open SELL v2

Открыть позицию Sell. (вторая редакция)