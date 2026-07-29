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SpreadAudit - фактический спред брокера из M1-истории - скрипт для MetaTrader 5
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Перед тем как радоваться результату бэктеста, полезно узнать, сколько вы на самом деле платите за сделку. Терминал хранит спред в каждом баре истории, но эта информация обычно проходит мимо: в тестере выставляется "текущий" спред, а решения принимаются по красивой кривой эквити.
Что делает скрипт
SpreadAudit проходит по истории M1 за указанное число дней, берёт поле spread каждого бара и считает:
- медиану, 90-й и 99-й перцентили спреда - в единицах цены и в пунктах;
- те же величины в долях ATR(H1), чтобы сравнивать инструменты между собой;
- средний и максимальный спред по каждому часу суток - выгружает в CSV в папку MQL5\Files.
Входные параметры
- InpDays - сколько дней истории M1 анализировать (1..3650, по умолчанию 60);
- InpAtrPeriod - период ATR на H1 для нормировки (по умолчанию 24);
- InpSaveCSV - сохранять ли почасовую таблицу в CSV.
Пример вывода
=== SpreadAudit: XAUUSD | actual range 2026.05.30 ... 2026.07.29 | 86397 bars (0 without spread) === median bar spread: 0.37 (37.0 pts) p90 bar spread: 0.42 (42.0 pts) p99 bar spread: 0.45 (45.0 pts) H1 ATR(24) = 6.41 -> median spread = 0.058 ATR, p90 = 0.066 ATR
На приложенном рисунке - почасовая картина по XAUUSD за 60 дней. Средний спред держится около 0.40, но в час дневного ролловера максимум подскакивает почти до 1.80, то есть более чем в четыре раза выше обычного. Стратегия, которая входит именно в это окно, платит совсем не ту цену, которую видит в среднем по счёту.
Зачем это нужно на практике
Простой пример. Допустим, ваш паттерн на M5 даёт в среднем 0.28 единицы цены на сделку - статистически значимо, эффект реальный. Если медианный спред инструмента 0.37, система убыточна на реальном счёте при том, что на истории без издержек выглядит прекрасно. Разница между "эффекта нет" и "эффект есть, но меньше издержек" принципиальна: в первом случае идею выбрасывают, во втором ищут таймфрейм или геометрию сделки, где эффект переживёт спред.
Почасовая таблица показывает, в какие часы спред расширяется. Обычно это ролловер и первые минуты после открытия сессий - если ваша стратегия входит именно там, стоит поставить фильтр по спреду, причём задавать его лучше в долях ATR, а не в пунктах: абсолютный порог устаревает при смене режима волатильности.
Важная оговорка
MetaTrader сохраняет в баре МИНИМАЛЬНЫЙ спред за этот бар. Значит, все полученные числа - оптимистичная нижняя граница того, что вы платите в реальности. Логика простая: если стратегию убивает даже нижняя граница издержек, обсуждать больше нечего.
Если у вашего брокера поле spread в истории M1 не заполнено (у некоторых там нули), скрипт честно сообщит об этом и не станет считать статистику по пустым данным.
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