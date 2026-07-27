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SteepMA — советник для торговли по крутым скользящим средним - эксперт для MetaTrader 5
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Основной принцип: определение силы тренда по углу наклона скользящей средней
Традиционные стратегии, основанные на пересечении скользящих средних, в условиях волатильного рынка часто генерируют ложные сигналы, а откат трудно контролировать. Основная идея данной стратегии заключается в том, что только в случае достаточно крутого однонаправленного движения скользящей средней рынок считается находящимся в состоянии активного тренда, и открытие позиции становится целесообразным.
Стратегия основана на скользящей средней SMA: она вычисляет разницу между текущим значением скользящей средней и значением за заданный интервал времени, а затем с помощью функции обратной арктангенс преобразует скорость изменения скользящей средней в наглядный угол. Чем больше абсолютное значение угла, тем сильнее направленность тренда и тем плавнее движение рынка;
если угол близок к 0, это означает, что рынок находится в диапазоне колебаний, и стратегия активно отказывается от торговли. Одновременно вводится индикатор отклонения цены от скользящей средней, который измеряет степень отклонения цены относительно скользящей средней в процентах, что позволяет избежать риска покупки на пике тренда при входе в рынок.
Логика открытия позиции: надежный вход с тройной фильтрацией
Стратегия использует новый механизм срабатывания на основе свечей, при котором оценка сигнала выполняется только один раз при закрытии свечи, что позволяет избежать помех со стороны внутридневных колебаний. Для открытия позиции необходимо одновременное выполнение трёх условий:
- Фильтрация по пороговому значению угла наклона: для открытия длинной позиции угол наклона скользящей средней должен быть выше положительного порогового значения, для открытия короткой позиции — ниже отрицательного порогового значения; одновременно устанавливается дополнительная проверка минимального угла наклона, чтобы отсеять ложные прорывы при слабом тренде;
- Проверка направления цены: для открытия длинной позиции цена закрытия должна находиться выше скользящей средней, для открытия короткой позиции — ниже скользящей средней; вход осуществляется по направлению тренда, а не против него;
- Ограничение верхнего предела отклонения: абсолютное значение отклонения цены от скользящей средней не должно превышать установленный верхний предел, что позволяет избежать покупки на высоких уровнях в конце ускорения тренда.
Система управления рисками: динамический стоп-лосс с постепенным ужесточением
Стоп-лосс стратегии постепенно корректируется в зависимости от развития рынка; основная цель — удержать нереализованную прибыль и дать ей расти. В процессе удержания позиции устанавливаются четыре уровня защиты стоп-лосса:
- Стоп-лосс для защиты капитала: когда прибыль по позиции достигает 500 пунктов, стоп-лосс перемещается на 100 пунктов за пределы цены открытия, чтобы гарантировать, что сделка не завершится убытком;
- Сужение стоп-лосса при отклонении от средней: когда отклонение цены от скользящей средней достигает 19%, стоп-лосс сразу сужается до текущей цены закрытия, фиксируя большую часть нереализованной прибыли;
- Защита от экстремального отклонения: когда степень отклонения увеличивается до 50%, стоп-лосс дополнительно сужается до уровня, близкого к текущей цене, чтобы противостоять риску резкого разворота рынка;
- Сдвиг стоп-лосса при прорыве тренда: когда цена пересекает скользящую среднюю в обратном направлении, стоп-лосс синхронно перемещается за пределы скользящей средней, что позволяет быстро выйти из позиции после прорыва тренда.
Ретроспективный анализ данных: встроенная запись полного трафика с помощью SQLite
Стратегия использует встроенную локальную базу данных SQLite на основе нативного интерфейса MT5, которая автоматически сохраняет записи о каждом открытии позиции и корректировке стоп-лосса. Каждая запись содержит время события, направление сделки, количество лотов, цену, значение скользящей средней,
угол, степень отклонения, цену стоп-лосса и чистую стоимость счета — более полную информацию по сравнению с встроенными записями терминала, что облегчает последующий анализ стратегии, оптимизацию параметров и определение факторов, влияющих на результативность.
В целом, это советник трендового типа с чёткой логикой и ясными уровнями управления рисками. Основная прибыль формируется в условиях плавного однонаправленного движения рынка: фильтрация по углу позволяет избежать волатильности, отклонение контролирует момент входа в рынок, а динамический
стоп-лосс сохраняет прибыль. Параметры можно настраивать в соответствии с особенностями волатильности инструмента для адаптации к различным торговым циклам.
Перевод с китайского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/zh/code/74379
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