Традиционные стратегии, основанные на пересечении скользящих средних, в условиях волатильного рынка часто генерируют ложные сигналы, а откат трудно контролировать. Основная идея данной стратегии заключается в том, что только в случае достаточно крутого однонаправленного движения скользящей средней рынок считается находящимся в состоянии активного тренда, и открытие позиции становится целесообразным.

Стратегия основана на скользящей средней SMA: она вычисляет разницу между текущим значением скользящей средней и значением за заданный интервал времени, а затем с помощью функции обратной арктангенс преобразует скорость изменения скользящей средней в наглядный угол. Чем больше абсолютное значение угла, тем сильнее направленность тренда и тем плавнее движение рынка;

если угол близок к 0, это означает, что рынок находится в диапазоне колебаний, и стратегия активно отказывается от торговли. Одновременно вводится индикатор отклонения цены от скользящей средней, который измеряет степень отклонения цены относительно скользящей средней в процентах, что позволяет избежать риска покупки на пике тренда при входе в рынок.