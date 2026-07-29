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Result - type-safe error handling for MQL5 without exceptions - библиотека для MetaTrader 5
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Назначение
Данный файл включения предоставляет тип возврата «значение или ошибка» для MQL5, благодаря чему функции могут явно сообщать об успехе или сбое, а не через глобальное состояние GetLastError() / ResetLastError() — о котором легко забыть, которое легко перезаписать и которое вынуждает использовать выходные параметры и «магические» возвращаемые значения.
Что он делает
Функция возвращает один объект, содержащий либо значение, либо объект Error; вызывающая сторона должна проверить это перед использованием значения.
- ResultValue<T> — для типов значений (числа, структуры).
- Result<T> — аналогичный контракт для объектов, хранящихся по указателю (классы).
- Error — облегчённая структура (код + описание); коды сопоставляются с удобочитаемыми именами с помощью EnumToString.
- MQLError — тонкая оболочка над GetLastError / ResetLastError / SetUserError.
- Макросы — TRY , RETURN_ON_ERROR , PRINT_ON_ERROR , RETURN_SAME_ON_ERROR , RESULT_ON_ERROR — для распространения раннего возврата без шаблонного кода.
- Дополнительные обратные вызовы — Then , Match , MapError ( они принимают функции верхнего уровня или статические; в MQL5 нет замыканий).
Аксессоры: Value (), ValueOr (fallback), CurrentError (), IsError ().
Использование
// Функции этапа (верхнего уровня — в MQL5 нет замыканий) ResultValue<double> EnsurePositive(const double &value) { if (value <= 0.0) { return ResultValue<double>::Fail("price must be positive"); } return ResultValue<double>::Ok(value); } ResultValue<double> ToPips(const double &price) { return ResultValue<double>::Ok(price / _Point); } Error Describe(const Error &error) { return Error::Create(error.code, "pipeline failed: " + error.description); } void OnOk(const double &value) { PrintFormat("[pipeline] result = %.1f pips", value); } void OnFail(const Error &error) { PrintFormat("[pipeline] %s", error.description); } // Потоковый процесс: чтение -> проверка -> преобразование -> (аннотирование ошибки) -> обработка void RunPipeline() { SymbolDouble("EURUSD", SYMBOL_BID) .Then(EnsurePositive) .Then(ToPips) .MapError(Describe) .Match(OnOk, OnFail); }
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74427
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