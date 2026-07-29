Назначение

Данный файл включения предоставляет тип возврата «значение или ошибка» для MQL5, благодаря чему функции могут явно сообщать об успехе или сбое, а не через глобальное состояние GetLastError() / ResetLastError() — о котором легко забыть, которое легко перезаписать и которое вынуждает использовать выходные параметры и «магические» возвращаемые значения.

Что он делает

Функция возвращает один объект, содержащий либо значение, либо объект Error; вызывающая сторона должна проверить это перед использованием значения.

ResultValue<T> — для типов значений (числа, структуры).

ResultValue<T> для типов значений (числа, структуры). Result<T> — аналогичный контракт для объектов, хранящихся по указателю (классы).

аналогичный контракт для объектов, хранящихся по указателю (классы). Error — облегчённая структура (код + описание); коды сопоставляются с удобочитаемыми именами с помощью EnumToString.

облегчённая структура (код + описание); коды сопоставляются с удобочитаемыми именами с помощью EnumToString. MQLError — тонкая оболочка над GetLastError / ResetLastError / SetUserError.

тонкая оболочка над GetLastError / ResetLastError / SetUserError. Макросы — TRY , RETURN_ON_ERROR , PRINT_ON_ERROR , RETURN_SAME_ON_ERROR , RESULT_ON_ERROR — для распространения раннего возврата без шаблонного кода.

, , , , для распространения раннего возврата без шаблонного кода. Дополнительные обратные вызовы — Then , Match , MapError ( они принимают функции верхнего уровня или статические; в MQL5 нет замыканий).

Аксессоры: Value (), ValueOr (fallback), CurrentError (), IsError ().

Использование



