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Pip Value Calculator - индикатор для MetaTrader 5
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FoxWave Pip Value Calculator — это компактный, но мощный индикатор для MT5, который отображает на экране удобную панель, постоянно находящуюся в поле зрения, со всем необходимым для торговли с точным контролем рисков — без ручных вычислений и таблиц.
Что он делает
► Стоимость пункта (1,00 лот)
Отображает стоимость пункта в режиме реального времени для текущего символа графика в валюте вашего счёта. Автоматически поддерживает брокеров с 3-, 4- и 5-значными котировками, а также все классы активов (Форекс, индексы, сырьевые товары, криптовалюты).
► Рекомендуемый размер лота
Введите желаемый процент риска и расстояние стоп-лосса в пунктах. Индикатор мгновенно рассчитывает правильный размер лота, чтобы удержать ваш риск именно на том уровне, на котором вы хотите — обновляется в режиме реального времени при каждом тике.
► Ваш объем — анализ фактического риска
Введите любой пользовательский размер лота (например, 0,10), и на панели отобразится:
- Стоимость одного пункта для данного объема
- Фактический риск в % от баланса вашего счета (с учетом расстояния до стоп-лосса)
- Фактический риск в валюте счета
Цветовая индикация позволяет с первого взгляда определить, насколько безопасен выбранный вами размер позиции:
🟢 Зеленый — соответствует целевому уровню риска или находится в его пределах
🟠 Оранжевый — немного превышает целевой уровень (до 50% выше)
🔴 Красный — значительно превышает целевой уровень риска
► Монитор открытых позиций
Если у вас есть открытая сделка по данному символу, на панели отображается:
- Объем открытой позиции в лотах
- Текущая прибыль/убыток в пунктах
- Плавающая прибыль/убыток в валюте счета (включая своп)
Все значения обновляются автоматически каждую секунду (настраиваемо).
Основные функции
- Работает с любыми символами и любыми брокерами
- Полностью настраиваемые цвета, положение панели и частота обновления
- Нулевые буферы индикаторов — графики не перегружены
- Минимальная нагрузка на процессор (работает на основе таймера, а не тиков)
- Лаконичный темный дизайн панели — читаемость на любом фоне графика
Входы
|Параметр
|Описание
|PanelX / PanelY
|Положение панели на графике
|RefreshSeconds
|Интервал обновления (по умолчанию: 1 сек)
|Процент риска
|Целевой риск в % на одну сделку
|StopLossPips
|Расстояние до стоп-лосса, используемое для расчета лота
|MyVolume
|Ваш пользовательский размер лота для анализа
|Цвета
|Полная настройка цветов для каждого элемента
Для кого это предназначено?
Любой трейдер, который хочет мгновенно и точно определять размер риска без переключения между инструментами. Идеально подходит для дневных трейдеров и скальперов, которым необходимо быстро принимать решения с контролируемым риском.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74475
Небольшая библиотека с минимальным количеством зависимостей, которая вводит в MQL5 тип Result в стиле Rust. Функции возвращают единый объект, содержащий либо значение, либо ошибку, вместо того чтобы полагаться на глобальное состояние GetLastError(), благодаря чему сбои отображаются явно и их невозможно игнорировать. Включает в себя ResultValue (типы значений) и Result (объекты, хранящиеся в указателях), структуру Error, макросы раннего возврата (TRY, RETURN_ON_ERROR и т. д.) и опциональные обратные вызовы Then/Match/MapError.SpreadAudit - фактический спред брокера из M1-истории
Скрипт собирает фактический спред вашего брокера из поля spread баров M1 и печатает медиану, 90-й и 99-й перцентили в единицах цены, в пунктах и в долях ATR, а также выгружает в CSV средний и максимальный спред по каждому часу суток. Нужен, чтобы тестировать стратегии против реальных издержек своего счёта, а не против "типичного" спреда из головы.
Сканер зон поддержки и сопротивления на нескольких таймфреймах с оценкой силы и мгновенными оповещениями — M15, H1, H4, D1.Equity Guard — система контроля суточного лимита убытков с панелью экстренных действий
Система контроля суточных убытков на уровне счета: когда ваши суточные убытки достигают настраиваемого порогового значения, система закрывает все позиции и отложенные ордера и удерживает счет в нулевом состоянии до следующего ежедневного сброса. Лимиты в процентах или денежной сумме, настраиваемое время сброса (по серверному времени), перетаскиваемая визуальная панель с индикатором в режиме реального времени, а также кнопки ручного закрытия всех позиций («CLOSE ALL») и блокировки («LOCK») с подтверждением щелчком мыши. Работает с любыми брокерами, инструментами, размерами счетов и валютами — с хеджированием и неттингом, без DLL-библиотек.