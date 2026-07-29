FoxWave Pip Value Calculator — это компактный, но мощный индикатор для MT5, который отображает на экране удобную панель, постоянно находящуюся в поле зрения, со всем необходимым для торговли с точным контролем рисков — без ручных вычислений и таблиц.

Что он делает

► Стоимость пункта (1,00 лот)

Отображает стоимость пункта в режиме реального времени для текущего символа графика в валюте вашего счёта. Автоматически поддерживает брокеров с 3-, 4- и 5-значными котировками, а также все классы активов (Форекс, индексы, сырьевые товары, криптовалюты).

► Рекомендуемый размер лота

Введите желаемый процент риска и расстояние стоп-лосса в пунктах. Индикатор мгновенно рассчитывает правильный размер лота, чтобы удержать ваш риск именно на том уровне, на котором вы хотите — обновляется в режиме реального времени при каждом тике.

► Ваш объем — анализ фактического риска

Введите любой пользовательский размер лота (например, 0,10), и на панели отобразится:

Стоимость одного пункта для данного объема

Фактический риск в % от баланса вашего счета (с учетом расстояния до стоп-лосса)

Фактический риск в валюте счета

Цветовая индикация позволяет с первого взгляда определить, насколько безопасен выбранный вами размер позиции:

🟢 Зеленый — соответствует целевому уровню риска или находится в его пределах

🟠 Оранжевый — немного превышает целевой уровень (до 50% выше)

🔴 Красный — значительно превышает целевой уровень риска

► Монитор открытых позиций

Если у вас есть открытая сделка по данному символу, на панели отображается:

Объем открытой позиции в лотах

Текущая прибыль/убыток в пунктах

Плавающая прибыль/убыток в валюте счета (включая своп)

Все значения обновляются автоматически каждую секунду (настраиваемо).

Основные функции

Работает с любыми символами и любыми брокерами

Полностью настраиваемые цвета, положение панели и частота обновления

Нулевые буферы индикаторов — графики не перегружены

Минимальная нагрузка на процессор (работает на основе таймера, а не тиков)

Лаконичный темный дизайн панели — читаемость на любом фоне графика

Входы

Параметр Описание PanelX / PanelY Положение панели на графике RefreshSeconds Интервал обновления (по умолчанию: 1 сек) Процент риска Целевой риск в % на одну сделку StopLossPips Расстояние до стоп-лосса, используемое для расчета лота MyVolume Ваш пользовательский размер лота для анализа Цвета Полная настройка цветов для каждого элемента

Для кого это предназначено?

Любой трейдер, который хочет мгновенно и точно определять размер риска без переключения между инструментами. Идеально подходит для дневных трейдеров и скальперов, которым необходимо быстро принимать решения с контролируемым риском.