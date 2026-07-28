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V1N1 LONNY MT5 - эксперт для MetaTrader 5
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V1N1 LONNY — это эксперт-консультант для дневной торговли, использующий стратегию «прорыва диапазона» на азиатских рынках с использованием нескольких индикаторов.
Как он работает
- Во время лондонской сессии советник ищет сигналы прорыва и размещает отложенные стоп-ордера (BuyStop / SellStop).
- Точки входа привязаны к последнему колебанию Parabolic SAR плюс небольшой буфер (доля ATR). Азиатский диапазон до открытия лондонской сессии (измеряемый в реальных свечах H1) выступает в качестве зоны, запрещающей торговлю: BuyStop разрешены только выше азиатского максимума, а SellStop — только ниже азиатского минимума.
- Сигналы сочетают в себе три классических инструмента на торговом таймфрейме: Parabolic SAR (колебания/тренд), MACD (направление) и Стохастик (избегание входов в зоны перекупленности/перепроданности).
- Фильтр по размеру игнорирует азиатские диапазоны, которые являются слишком узкими или слишком широкими по сравнению со средним дневным диапазоном (ADR).
Управление рисками и сделками
- Структурный стоп-лосс размещается на противоположном колебании PSAR, ограниченный разумной долей (мин./макс.) от ADR. Тейк-профит рассчитывается на основе расстояния до стопа (коэффициент «золотого сечения»).
- Управление позицией включает выход по развороту MACD, а также трейлинг-стоп и уровень безубыточности.
- Все ордера и позиции закрываются ближе к закрытию сессии в Нью-Йорке или к закрытию сессии по данному инструменту, в зависимости от того, что наступит раньше.
- При достижении дневных лимитов прибыли и убытка (в процентах) все позиции закрываются.
Сессии и таймфреймы
- Торговля ведётся одновременно на M15, M30 и H1 (один «магический номер» на каждый таймфрейм).
- Автоматическая обработка перехода на летнее время в Лондоне и Нью-Йорке; смещение по отношению к GMT брокера и правила перехода на летнее время задаются через параметры.
Символы и параметры
- Работа с несколькими символами на одном графике (список, разделенный запятыми). В качестве примера предварительно настроены пятнадцать символов (американские индексы, основные валютные пары и кросс-пары, металлы и BTCUSD).
- Каждый символ имеет собственный набор параметров (период ADR, период в часах, шаг PSAR, сигнал MACD в часах, бары азиатского диапазона). Встроенные значения по умолчанию были оптимизированы с помощью проверок устойчивости на трёх разных брокерах.
- Важно: значения по умолчанию для каждого символа были оптимизированы. Для других символов или таймфреймов требуется повторная оптимизация. Вы можете свободно добавлять символы, которые хорошо работают у вашего брокера, редактируя таблицу параметров для каждого символа.
Основные входные данные
- Список символов, смещение сервера по отношению к GMT и правила перехода на летнее время.
- Режим риска (процент / фиксированный лот / фиксированная сумма) и размер риска.
- Лимиты дневной прибыли и дневных убытков (0 = отключено).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73210
SteepMA V0.7 — это советник для следования за трендом, в основе которого лежит «крутизна скользящей средней» как основное критерий входа в рынок. Он отбирает рынки с высокой степенью определенности путем количественной оценки силы тренда и фиксирует прибыль с помощью системы динамических стоп-лоссов, постепенно сужающихся по уровням. Кроме того, встроенная база данных SQLite обеспечивает отслеживаемость данных по всему цепочке торговых операций.(Код был частично сокращён для прохождения проверки)ATR Ranked Support and Resistance Zones
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Скрипт собирает фактический спред вашего брокера из поля spread баров M1 и печатает медиану, 90-й и 99-й перцентили в единицах цены, в пунктах и в долях ATR, а также выгружает в CSV средний и максимальный спред по каждому часу суток. Нужен, чтобы тестировать стратегии против реальных издержек своего счёта, а не против "типичного" спреда из головы.Result - type-safe error handling for MQL5 without exceptions
Небольшая библиотека с минимальным количеством зависимостей, которая вводит в MQL5 тип Result в стиле Rust. Функции возвращают единый объект, содержащий либо значение, либо ошибку, вместо того чтобы полагаться на глобальное состояние GetLastError(), благодаря чему сбои отображаются явно и их невозможно игнорировать. Включает в себя ResultValue (типы значений) и Result (объекты, хранящиеся в указателях), структуру Error, макросы раннего возврата (TRY, RETURN_ON_ERROR и т. д.) и опциональные обратные вызовы Then/Match/MapError.