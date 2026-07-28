SteepMA V0.7 — это советник для следования за трендом, в основе которого лежит «крутизна скользящей средней» как основное критерий входа в рынок. Он отбирает рынки с высокой степенью определенности путем количественной оценки силы тренда и фиксирует прибыль с помощью системы динамических стоп-лоссов, постепенно сужающихся по уровням. Кроме того, встроенная база данных SQLite обеспечивает отслеживаемость данных по всему цепочке торговых операций.(Код был частично сокращён для прохождения проверки)

Обучающий индикатор для MT5, который выстраивает зоны поддержки и сопротивления на основе подтвержденных точек разворота. Близлежащие реакции объединяются с учетом расстояния, рассчитанного на основе ATR, а затем ранжируются по количеству повторных тестов, силе отклонения и свежести данных. Для обеспечения наглядности графика отображаются только самые сильные зоны.