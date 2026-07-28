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Советники

V1N1 LONNY MT5 - эксперт для MetaTrader 5

Vinicius Pereira De Oliveira
Vinicius Pereira De Oliveira

Vinicius Pereira De Oliveira

4 (4)
Vini Expert Advisor (EA) For Forex Trading On MetaTrader 5 (MT5) And MetaTrader 4 (MT4)
2 продукта 5 сигналов 6 кодов 11 тем 1898 комментариев
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V1N1 LONNY — это эксперт-консультант для дневной торговли, использующий стратегию «прорыва диапазона» на азиатских рынках с использованием нескольких индикаторов.


V1N1_LONNY_MT5_MULTI_1

V1N1_LONNY_MT5_MULTI_2


Как он работает

  • Во время лондонской сессии советник ищет сигналы прорыва и размещает отложенные стоп-ордера (BuyStop / SellStop).
  • Точки входа привязаны к последнему колебанию Parabolic SAR плюс небольшой буфер (доля ATR). Азиатский диапазон до открытия лондонской сессии (измеряемый в реальных свечах H1) выступает в качестве зоны, запрещающей торговлю: BuyStop разрешены только выше азиатского максимума, а SellStop — только ниже азиатского минимума.
  • Сигналы сочетают в себе три классических инструмента на торговом таймфрейме: Parabolic SAR (колебания/тренд), MACD (направление) и Стохастик (избегание входов в зоны перекупленности/перепроданности).
  • Фильтр по размеру игнорирует азиатские диапазоны, которые являются слишком узкими или слишком широкими по сравнению со средним дневным диапазоном (ADR).


Управление рисками и сделками

  • Структурный стоп-лосс размещается на противоположном колебании PSAR, ограниченный разумной долей (мин./макс.) от ADR. Тейк-профит рассчитывается на основе расстояния до стопа (коэффициент «золотого сечения»).
  • Управление позицией включает выход по развороту MACD, а также трейлинг-стоп и уровень безубыточности.
  • Все ордера и позиции закрываются ближе к закрытию сессии в Нью-Йорке или к закрытию сессии по данному инструменту, в зависимости от того, что наступит раньше.
  • При достижении дневных лимитов прибыли и убытка (в процентах) все позиции закрываются.


Сессии и таймфреймы

  • Торговля ведётся одновременно на M15, M30 и H1 (один «магический номер» на каждый таймфрейм).
  • Автоматическая обработка перехода на летнее время в Лондоне и Нью-Йорке; смещение по отношению к GMT брокера и правила перехода на летнее время задаются через параметры.


Символы и параметры

  • Работа с несколькими символами на одном графике (список, разделенный запятыми). В качестве примера предварительно настроены пятнадцать символов (американские индексы, основные валютные пары и кросс-пары, металлы и BTCUSD).
  • Каждый символ имеет собственный набор параметров (период ADR, период в часах, шаг PSAR, сигнал MACD в часах, бары азиатского диапазона). Встроенные значения по умолчанию были оптимизированы с помощью проверок устойчивости на трёх разных брокерах.
  • Важно: значения по умолчанию для каждого символа были оптимизированы. Для других символов или таймфреймов требуется повторная оптимизация. Вы можете свободно добавлять символы, которые хорошо работают у вашего брокера, редактируя таблицу параметров для каждого символа.


Основные входные данные

  • Список символов, смещение сервера по отношению к GMT и правила перехода на летнее время.
  • Режим риска (процент / фиксированный лот / фиксированная сумма) и размер риска.
  • Лимиты дневной прибыли и дневных убытков (0 = отключено).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73210

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