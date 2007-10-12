CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Ma_Distance_From_Price - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4620
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: transport_david , David W Honeywell

Индикатор Ma Distance From Price.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7482

MaksiGen_KaHaJI_CkaJIneP MaksiGen_KaHaJI_CkaJIneP

Некоторые считает, что большинство индикаторов как: MACD, RSI, AO, AC опаздывают и с ними не очень удобно работать. А MaksiGen KaHaJI ckaJIneP - позволяет заробатывать по 10 п. каждый день стабильно.

Divergence Divergence

Показывает ситуацию, когда направление движения цены и технических индикаторов не совпадает. Чаще всего проявляется при достижении индикатором зоны перекупленности или перепроданности (20;80).

MRO2 MRO2

Индикатор MRO2.

MMLevls_VG MMLevls_VG

Результат таков - получаем не только уровни Мюррея от которых и принимаются точки разворота, но и их статистическую значимость на данный момент времени....