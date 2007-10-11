CatFX50 - легкая и выигрышная система, но не всё так просто. Будьте благоразумны и ставьте стопы на расстоянии 34 пипса.

Простейший индикатор, с огромными возможностями для анализа его данных и использования.

Показывает ситуацию, когда направление движения цены и технических индикаторов не совпадает. Чаще всего проявляется при достижении индикатором зоны перекупленности или перепроданности (20;80).

Некоторые считает, что большинство индикаторов как: MACD, RSI, AO, AC опаздывают и с ними не очень удобно работать. А MaksiGen KaHaJI ckaJIneP - позволяет заробатывать по 10 п. каждый день стабильно.