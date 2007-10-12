Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MRO2 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4218
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: не указан
Индикатор MRO2.
Индикатор MRO2.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7481
Ma_Distance_From_Price
Индикатор Ma Distance From Price.MaksiGen_KaHaJI_CkaJIneP
Некоторые считает, что большинство индикаторов как: MACD, RSI, AO, AC опаздывают и с ними не очень удобно работать. А MaksiGen KaHaJI ckaJIneP - позволяет заробатывать по 10 п. каждый день стабильно.
MMLevls_VG
Результат таков - получаем не только уровни Мюррея от которых и принимаются точки разворота, но и их статистическую значимость на данный момент времени....StepRSI_v2
Индикатор торговой системы pabloski.