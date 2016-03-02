コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

i-IntradayFibonacci - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文
ビュー:
1198
評価:
(10)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: イーゴリ・キム aka KimIV

イントラデイのフィボナッチレベル
インディケータの討論はこちら

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7414

i-GentorLSMA&amp;EMA_v.0.2 i-GentorLSMA&amp;EMA_v.0.2

バージョン番号の形式がiGentor CCIM v.0.2と同期化されています。

i-GentorCCIM_v.0.2 i-GentorCCIM_v.0.2

LSMAとEMAが削除されました。6本目のシグナルバーが追加されました。

i-RoundPrice-T01m i-RoundPrice-T01m

インディケータiRound Price T01m

i-Monday_Sig i-Monday_Sig

Mondayシステムをベースにしたエントリー・エグジットシグナル