無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i-IntradayFibonacci - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1198
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: イーゴリ・キム aka KimIV
イントラデイのフィボナッチレベル
インディケータの討論はこちら
イントラデイのフィボナッチレベル
インディケータの討論はこちら
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7414
i-GentorLSMA&EMA_v.0.2
バージョン番号の形式がiGentor CCIM v.0.2と同期化されています。i-GentorCCIM_v.0.2
LSMAとEMAが削除されました。6本目のシグナルバーが追加されました。
i-RoundPrice-T01m
インディケータiRound Price T01mi-Monday_Sig
Mondayシステムをベースにしたエントリー・エグジットシグナル