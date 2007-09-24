CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-Cross&Main - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 日本語
Просмотров:
3898
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Поручик & aka KimIV

Индикатор считает произведение GBPUSD x USDCHF. Рисуется синим, GBPCHF - голубым (повторяет цену на верхнем графике).



