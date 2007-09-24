Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-Cross&Main - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3898
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Поручик & aka KimIV
Индикатор считает произведение GBPUSD x USDCHF. Рисуется синим, GBPCHF - голубым (повторяет цену на верхнем графике).
Индикатор считает произведение GBPUSD x USDCHF. Рисуется синим, GBPCHF - голубым (повторяет цену на верхнем графике).
i-DayOfWeek
Индикатор показывает выбранный день недели.i-DRProjections
Прогнозирование дневных диапазонов цен.
i-BigBarsFromH1
Индикатор предназначен для отображения на графике Н1 свечей произвольного старшего таймфрейма. Есть возможность отобразить даже свечи нестандартных ТФ типа H5, H7 или H11. Восходящие и нисходящие свечи окрашиваются разным цветом.forecast osc
Цитата:Один из юриковских вариантов сглаживания.