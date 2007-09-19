CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SUPRES MultiFrame - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文
Просмотров:
7054
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: RD

Индикатор интересно рисует уровни,особенно на малых ТФ.



ZigZag Pointer ZigZag Pointer

Индикатор похож на ASCTrend, на мой взгляд даже лучше. Работает по системе High - Low.

Keltner ATR Bands Keltner ATR Bands

Индикатор канала Келтнера.

VSI VSI

Индикатор, который вычисляет объем в секунду (или период) соответствующий MA.

библиотека HighLowWeek библиотека HighLowWeek

Отображение уровней текущей недели!