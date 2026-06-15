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Индикаторы

AIS Smoothed Linear Trend MT4 - индикатор для MetaTrader 4

Aleksej Poljakov
Aleksej Poljakov

Aleksej Poljakov

4.7 (7)
92 продукта 28 статей 11 кодов 67 комментариев
Просмотров:
684
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
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Одним из главных недостатков простой скользящей средней (SMA) является запаздывание от рыночных трендов. Для того, чтобы уменьшить запаздывание можно учесть среднюю скорость движения цены. В предлагаемом индикаторе реализованы три разных алгоритма измерения цены. Центральная скорость дает более сглаженное значение.

Скорость вперед измеряется относительно текущего бара. Это делает индикатор более чувствительным к последним изменениям цены.

Скорость назад измеряется относительно начального бара, что позволяет учесть предысторию изменения цены.

Применение любого из трех вариантов снижает запаздывание. Благодаря этому, этот индикатор можно использовать для замены стандартной SMA.

Параметры индикатора:

  • Type - параметр, позволяющий выбрать тип измерения скорости.
  • iPrice - выбирает используемую цену.
  • iPeriod - период индикатора.
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