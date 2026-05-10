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Торговая стратегия на пробой 5 минут VR Breakdown of 5 minutes - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
Vladimir Pastushak

Vladimir Pastushak

4.4 (451)
🤝 Привет мой друг! Рад приветствовать тебя на моей странице!
Меня зовут Владимир, и уже более 20 лет создаю профессиональные торговые инструменты.
Все мои решения основаны исключительно на собственных идеях и разработках.
48 продуктов 66 кодов 230 тем 4861 комментарий
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1. Общая идея

Советник реализует стратегию пробоя внутри дня на пятиминутном графике с последующим усреднением убыточных позиций. Один раз в торговые сутки, в строго заданное время, анализируется цена относительно максимума и минимума предыдущей пятиминутной свечи. При пробое уровня открывается первая позиция. Если цена идёт против неё на фиксированное расстояние, к позиции добавляется новая с увеличенным объёмом. Все ордера одного направления рассматриваются как единая корзина. Корзина закрывается, когда её средневзвешенная цена входа плюс заданная надбавка достигается рынком.

Внимание: данное описание раскрывает алгоритм работы без каких‑либо гарантий получения прибыли. Торговля на финансовых рынках связана со значительным риском потери средств.

2. Управление временем и торговыми сигналами

  • Советник отслеживает начало нового дневного бара (D1). Каждый новый день активирует разрешение на вход.
  • Торговля происходит только один раз в день в указанное пользователем время (например, 16:05 по серверному времени терминала).
  • В этот момент снимаются показания предыдущей свечи выбранного таймфрейма (по умолчанию M5).
  • Сигнал на покупку – текущая цена Ask становится выше или равной максимуму предыдущей пятиминутки.
  • Сигнал на продажу – текущая цена Bid становится ниже или равной минимуму предыдущей пятиминутки.

После открытия первой позиции флаг торговли сбрасывается, и повторные входы в этот день по первоначальному сигналу не производятся.

3. Управление позициями

3.1 Начальный вход

  • Если сигнал получен и открытых позиций данного направления у советника нет, выставляется рыночный ордер с начальным объёмом iStartLots.
  • Для первого ордера устанавливается индивидуальный тейк-профит (iTakeProfit пунктов от цены открытия).
  • Перед отправкой ордера проверяется достаточность свободной маржи и соответствие объёма минимальному/максимальному допустимому лоту для символа.

3.2 Усреднение (добавление к убыточной позиции)

После открытия первой позиции советник постоянно контролирует расстояние между текущей ценой и самой невыгодной ценой открытия среди всех бай‑ или селл‑ ордеров:

  • Для покупок – если цена упала на iStep пунктов ниже самой низкой цены открытия бай‑позиций, добавляется новый рыночный Buy.
  • Для продаж – если цена выросла на iStep пунктов выше самой высокой цены открытия селл‑позиций, добавляется новый рыночный Sell.

Объём добавляемой позиции рассчитывается как произведение объёма экстремальной позиции на множитель iMultiplier (например, 2.0) с последующей нормализацией по шагу лота. Каждый раз при проверке соблюдаются торговые ограничения: объём не должен превышать разрешённый максимум инструмента, и маржи должно быть достаточно.

Важно: усреднение происходит только в том случае, если уже существует хотя бы одна открытая позиция в соответствующем направлении. Новые сигналы (пробой) не вызывают дополнительных входов при уже имеющейся позиции.

4. Выход из корзины (общий тейк‑профит)

Когда количество позиций одного направления становится две и более, советник отказывается от индивидуальных тейк‑профитов и переходит к единой цели для всей группы:

  1. Вычисляется средневзвешенная цена открытия всех позиций данного типа (сумма произведений цен на объёмы, делённая на суммарный объём).
  2. К этой цене добавляется (для покупок) или вычитается (для продаж) величина iProfitPlus, заданная в пунктах.
  3. Полученный уровень устанавливается в качестве общего тейк‑профита для всех позиций корзины. Модификация ордеров происходит при каждом тике.

Таким образом, вся накопленная позиция закрывается с заданной прибылью относительно средней цены, когда рынок достигает расчётного уровня.

5. Важные технические детали

  • Все ордера советника идентифицируются по уникальному магическому номеру (iMagicNumber).
  • При работе на счетах FIFO или хеджинговых учитываются особенности используемой торговой платформы (настройки маржи, режим исполнения).
  • Нормализация объёмов всегда строго соблюдает шаг лота и минимальный/максимальный лот символа.

6. Ограничения и риски

Стратегия не содержит защитных стоп‑приказов. При сильном и длительном движении против открытых позиций убыток может неограниченно нарастать, а маржинальные требования – привести к принудительному закрытию (Margin Call / Stop Out). Усреднение увеличивает совокупный объём позиции и, следовательно, потенциальную просадку.

Данное описание служит исключительно для понимания логики работы советника и не является инвестиционной рекомендацией или обещанием будущих доходов. Решение об использовании стратегии принимается трейдером самостоятельно с полным осознанием всех рисков.

SimpleTradeStats SimpleTradeStats

Статистика закрытых сделок

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