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Индикаторы

Chart Navigator MT4 Light - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Butko
Ivan Butko

Ivan Butko

4.8 (8)
Приветствую вас, друзья!
Пишу на mql4 и mql5. В моём маркете вы найдёте самые разные продукты, каждый день я разрабатываю что-то новое, что-то исследую. В ближайшее время появятся новые индикаторы и советники.
26 продуктов 9 кодов 131 тема 6158 комментариев
Просмотров:
500
Опубликован:
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Chart Navigator MT4 Light — мини-карта для быстрого перемещения по графику цены и оперативного перехода к вашим меткам на нём.

Данный индикатор добавляет на график компактную мини-карту всего ценового графика. Эта карта помогает быстро перемещаться по истории и возвращаться к важным местам, отмеченным вертикальными линиями.

Главная польза такого простого навигатора — не прокрутка графика, а быстрый переход к нужной области без мучительного скроллинга при ручном поиске. Если на графике поставить вертикальную линию как метку важного события, эта линия будет отображаться и на мини-карте. После этого можно уйти далеко вперёд или назад по истории, найти метку на мини-карте и одним кликом быстро вернуться к нужному месту. Это удобно, например, когда нужно отмечать важные даты, сигналы, сделки, новости, зоны анализа или любые другие точки, к которым нужно быстро возвращаться.



Как это работает

Мини-карта показывает выбранный участок истории в виде компактной линии цены. Текущая видимая область основного графика выделяется рамкой. Клик по мини-карте перемещает график к выбранному месту, а перетаскивание рамки позволяет быстро двигаться по истории.





Вертикальные линии с основного графика отображаются на мини-карте как временные метки. Благодаря этому можно использовать карту не только для общей навигации, но и как быстрый указатель важных мест на графике.

Пример сценария

  1. Поставьте вертикальную линию на важной точке графика.

  2. Перейдите далеко в другую область истории, например на несколько месяцев или на год вперёд.

  3. Найдите эту вертикальную линию на мини-карте.

  4. Кликните по метке на мини-карте.

  5. Основной график сразу переместится к отмеченному месту.


Мини-карту также можно уменьшить по высоте и оставить внизу графика как тонкую навигационную полосу. В таком виде она почти не занимает место, но остаётся полезной для быстрого перемещения и перехода к меткам.




Основные возможности

  • быстрая навигация по истории графика;

  • переход к выбранной области кликом по мини-карте;

  • перетаскивание рамки текущего видимого участка;

  • отображение вертикальных линий на мини-карте;

  • быстрый возврат к важным меткам на графике;

  • динамическая дата при наведении курсора на мини-карту;

  • изменение размера мини-карты мышью;

  • возможность использовать карту как компактную нижнюю навигационную панель.


Настройки даты

В индикаторе можно задать начальную дату мини-карты. Это полезно, если не нужно отображать всю доступную историю инструмента, а достаточно работать только с актуальным периодом. Также можно включить конечную дату диапазона. По умолчанию она отключена, но само значение даты оставлено в настройках, чтобы его можно было быстро включить при необходимости.

Динамическая дата над мини-картой, следящая за положением курсора на ней помогает точнее понимать, к какому месту истории относится участок мини-карты.


Технические особенности

Мини-карта рисуется через canvas. Индикатор не торгует, не отправляет торговые запросы, не использует DLL, не обращается к внешним сервисам и не сохраняет данные в файлы.


Примечание

Chart Navigator MT4 Light не является торговым сигналом, не анализирует рынок и не принимает торговых решений. Его задача — ускорить работу с длинной историей и помочь быстро находить отмеченные места на графике.

Также существует и профессональная версия данного индикатора с продвинутым функционалом. 


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