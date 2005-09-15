Смотри, как бесплатно скачать роботов
3ColorMACD - индикатор для MetaTrader 4
- 29583
Стандартная диаграмма MACD, у которой повышающиеся и понижающиеся бары окрашены в разные цвета.
Входные параметры:
extern int FastEMA=12; extern int SlowEMA=26; extern int SignalSMA=9; extern int CountBars=300; extern int Line=3; extern double Zero_level=0.0;
