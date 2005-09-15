CodeBaseРазделы
Индикаторы

3ColorMACD - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Стандартная диаграмма MACD, у которой повышающиеся и понижающиеся бары окрашены в разные цвета.

Входные параметры:

extern int FastEMA=12;
extern int SlowEMA=26;
extern int SignalSMA=9;
extern int CountBars=300;
extern int Line=3;
extern double  Zero_level=0.0;

3ColorMACD

Dual MA Distance Dual MA Distance

Индикатор корреляции двух валютных пар.

DualMA_Diff_stats DualMA_Diff_stats

Скрипт позволяет выгрузить статистику по индикатору на любом периоде графика для анализа лучших точек входа.

StringsQuickSort StringsQuickSort

Пример чтения/записи текстового файла и сортировки строк

Moving Averages, MA Moving Averages, MA

Индикатор показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени