请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者: Tartan
引用:
用法详情。
加载三个指标至图表 (ADXCross, NDuet 和 SUrovny)
在彼此间隔 1-2 根柱线的前两个地方放置箭头
- 这个地方由交叉确认, 用它入场。
另外在图表上绘制 ЕМА55 (它是调用, 此处没有它的缓冲)
第三个指标将会迟很久才放置确认箭头, 但可靠。
如果前两个信号未能被第三个信号确认,
价格反转且 ЕМА55 进入通道内部 - 市价平仓 - 这将
或是零, 小正数或小负数, 然后等待下一个信号。
这样的战术可避免大的风险和回撤, 并且也没有
必要止损 - ЕМА55 相对于通道的位置将作为停止。*/
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7340
Michelangelo
极其平滑的趋势指标之一。MaksiGen_Range_Move
我记忆中, 这个指标已由 OlegVS 为 МТ3 编写, 用来判断横盘。如果价格在虚通道内 - 横盘。现在 MaksiGen 重新为 МТ4 设计它。
NeuroProba
基于考夫曼 AMA 的趋势指标。PCCI
完美的商品通道指数。它的计算方法与 D.Lambert 的商品通道指数 (CCI) 有一定的相似性。