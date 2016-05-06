"Camarilla 中轴" 指标。对于那些喜欢 "根据级别" 操作者的理想指标。它清楚地表明本日的反转级别, 支撑/阻力级别。

我记忆中, 这个指标已由 OlegVS 为 МТ3 编写, 用来判断横盘。如果价格在虚通道内 - 横盘。现在 MaksiGen 重新为 МТ4 设计它。

极其平滑的趋势指标之一。