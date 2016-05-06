简单指标系列的第二个指标不带平均。

指标的意义在它的代码里相当清晰。替代周期分析, 在指标两侧添加了固定通道。最初, 它包括周期分析, 但是实验表明, 指标值主要在通道边缘形成。

使用: 首先 -我们需要知道更长时间帧内的当前趋势。最方便的方法是在更小的时间帧中以较小的目标使用指标。例如, 对于 M5, 8 个点的通道工作很好。在指标主线之上的一个调整点进行交易 (卖出), 并在一个点之下 (买入), 目标大概 10 个点, 或是通道之外的一个点。因为使用较小的时间帧, 所以最好使用挂单操作。否则, 您可能有时太迟了。我还不曾尝试较高的时间帧, 因为目前我正在尝试以这种方式创建一个程序, 它每天以最小的风险, 获利 2-3 笔仓位。以 16 至 20 为周期在价格通道之外放置停止点是很方便的。

DynamicRS+Channel

