指标

LWMA-Crossover_Signal - MetaTrader 4脚本

Scriptor | Chinese English Русский
作者: Jason Robinson (jnrtrading)。

在加权移动均线的情况里, 最后的数据比早期的数据更有价值。加权移动均线的计算, 是所关注的序列内的收盘价乘以确定的权重系数。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7319

