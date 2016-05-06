代码库部分
Ind-TD-DeMark-3-1 - MetaTrader 4脚本

Scriptor | Chinese English Русский
已发布:
对于使用 DeMark TD 进行交易的人很有用。它绘制 TD 点和 TD 线, 计算 TD 线的当前值, 计算目标。


Ind-TD-DeMark-3-1

参数:

Commen - 在左上角显示备注;
TD - 显示 TD 点;
TD_Line - 显示 TD 线;
Horiz_Line - 显示当前 TD 线的值作为水平线;
TakeProf - 显示目标;

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7306

Ind-Fractals-1 Ind-Fractals-1

指标在同一图表上显示不同时间周期的分形 (不同颜色)。仅使用 М15, Н1, Н4, D1。

Pivots_Hi_Low Pivots_Hi_Low

最高/最低指标显示在确定时段内参数的当前值是如何接近最大值和最小值的。

JMA JMA

Jurik 移动均线指标。时序和平滑度改进的 JMA 将会令您大吃一惊。

Kalman f滤波器 Kalman f滤波器

快速自适应趋势线是趋势线的评估。