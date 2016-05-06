请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
对于使用 DeMark TD 进行交易的人很有用。它绘制 TD 点和 TD 线, 计算 TD 线的当前值, 计算目标。
Ind-TD-DeMark-3-1
参数:
Commen - 在左上角显示备注;
TD - 显示 TD 点;
TD_Line - 显示 TD 线;
Horiz_Line - 显示当前 TD 线的值作为水平线;
TakeProf - 显示目标;
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7306
Ind-Fractals-1
指标在同一图表上显示不同时间周期的分形 (不同颜色)。仅使用 М15, Н1, Н4, D1。Pivots_Hi_Low
最高/最低指标显示在确定时段内参数的当前值是如何接近最大值和最小值的。
JMA
Jurik 移动均线指标。时序和平滑度改进的 JMA 将会令您大吃一惊。Kalman f滤波器
快速自适应趋势线是趋势线的评估。