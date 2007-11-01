Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TZ-Breaktout-Z1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4240
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Shimodax
Индикатор TZ-Breaktout-Z1.
Индикатор TZ-Breaktout-Z1.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7560
Fisher_mbk
Осциллятор Fisher mbk.Flat
Индикатор Flat.
Ind-SKB-1
Индикатор Ind-SKB-1.Pivot_Fibs
Индикатор Fib Pivots.