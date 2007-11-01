CodeBaseРазделы
EMAPredictive2 - индикатор для MetaTrader 4

Автор: Matthew ("Dr Chaos") Kennel

Индикатор EMA Predictive 2.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7274

