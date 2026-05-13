Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SessionRangeBreakout - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1139
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Написал этот индикатор для себя - торгую золото на пробое азиатского диапазона уже больше года. Решил выложить бесплатно, может кому пригодится.
Окрашивайте свечи в зависимости от динамики рынка. Четыре уровня наклона + нейтральный — специально для темных графиков.MACD для институциональных инвесторов
MACD Institutional — это усовершенствованный индикатор, разработанный для трейдеров, стремящихся торговать в унисон с «умными деньгами». В отличие от стандартного MACD, который без разбора обрабатывает каждый тик или закрытие свечи, этот индикатор реконструирует структуру цены с помощью динамического фильтра объема перед расчетом скользящих средних.
Precision Sniper — это индикатор MT5, использующий несколько индикаторов, разработанный по мотивам лучших инструментов для генерации сигналов TradingView. Он оценивает каждый сигнал на покупку/продажу (A+, A, B, C) на основе структуры EMA, RSI, MACD, ADX, VWAP и выравниванием объемов, с 8 предустановками, подтверждением смещения HTF, автоматическими уровнями TP/SL, трейлинг-стопом и встроенной панелью бэктеста.Institutional StatArb and Cointegration Spread Z-Score
Количественный мультиактивный осциллятор, разработанный для статистического арбитража (парной торговли), который рассчитывает логарифмический спред между двумя коррелирующими активами и измеряет его Z-показатель с целью выявления риск-нейтральных возможностей, связанных с возвратом к среднему значению.