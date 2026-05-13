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Индикаторы

SessionRangeBreakout - индикатор для MetaTrader 5

Roman Mudarisov
Roman Mudarisov

Roman Mudarisov

  • Algorithmic Trader & MQL Developer в  Independent Algo Trading Lab
  • Россия
  • 700
Приветствую!
2 кода 2 комментария
Просмотров:
1139
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Написал этот индикатор для себя - торгую золото на пробое азиатского диапазона уже больше года. Решил выложить бесплатно, может кому пригодится.

Суть простая - золото ночью стоит в коридоре (азиатская сессия), а когда открывается Лондон - выстреливает в одну сторону. Индикатор рисует этот коридор и показывает где входить.

Что рисует на графике:

- Синие прямоугольники - зона где цена стояла ночью (00:00-06:00)
- Голубые горизонтальные линии - границы диапазона
- Зелёный пунктир - уровень для покупки (верх диапазона + буфер)
- Красный пунктир - уровень для продажи (низ диапазона - буфер)
- Стрелка вверх - пробой состоялся, можно покупать
- Стрелка вниз - пробой вниз, можно продавать
- Подпись с шириной диапазона в пунктах

Что по настройкам:

- Время начала и конца диапазона - подстраивайте под свой сервер
- Торговое окно - до скольки ждать пробой (по умолчанию до 10:00)
- Буфер пробоя - сколько пунктов выше/ниже границы считать пробоем
- Алерты - звук и push на телефон когда пробой случился

Как торгую я:

- Ставлю на XAUUSD M15
- Жду формирования диапазона (после 06:00)
- Если ширина 300-2000 пунктов - нормальный день
- Вхожу на пробое (стрелка)
- Стоп за противоположную границу
- Тейк 1.5x ширины диапазона
- Одна сделка в день максимум

Работает на любом инструменте но лучше всего на золоте - там эта закономерность самая стабильная.
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Окрашивайте свечи в зависимости от динамики рынка. Четыре уровня наклона + нейтральный — специально для темных графиков.

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