MACD Institutional — это усовершенствованный индикатор, разработанный для трейдеров, стремящихся торговать в унисон с «умными деньгами». В отличие от стандартного MACD, который без разбора обрабатывает каждый тик или закрытие свечи, этот индикатор реконструирует структуру цены с помощью динамического фильтра объема перед расчетом скользящих средних.

Окрашивайте свечи в зависимости от динамики рынка. Четыре уровня наклона + нейтральный — специально для темных графиков.

Precision Sniper — это индикатор MT5, использующий несколько индикаторов, разработанный по мотивам лучших инструментов для генерации сигналов TradingView. Он оценивает каждый сигнал на покупку/продажу (A+, A, B, C) на основе структуры EMA, RSI, MACD, ADX, VWAP и выравниванием объемов, с 8 предустановками, подтверждением смещения HTF, автоматическими уровнями TP/SL, трейлинг-стопом и встроенной панелью бэктеста.

Количественный мультиактивный осциллятор, разработанный для статистического арбитража (парной торговли), который рассчитывает логарифмический спред между двумя коррелирующими активами и измеряет его Z-показатель с целью выявления риск-нейтральных возможностей, связанных с возвратом к среднему значению.