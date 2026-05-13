Недостатки направленной торговли и простой корреляции

Большинство алгоритмов розничных трейдеров пытаются предсказать направленное движение рынка, подвергая капитал риску непредсказуемых макроэкономических потрясений. Чтобы снизить этот риск, некоторые трейдеры используют простую «корреляцию» между парами (например, EURUSD и GBPUSD). Однако корреляция — это несовершенный показатель для торговли, поскольку два актива могут быть сильно коррелированы, в то время как их спред может расходиться до бесконечности.









Преимущество институциональных инвесторов: коинтеграция и StatArb

Ведущие количественные хедж-фонды управляют портфелями Market Neutral с помощью статистического арбитража (StatArb). Вместо того чтобы прогнозировать направление движения, они полагаются на коинтеграцию— математическое свойство, гарантирующее, что спред между двумя исторически связанными активами в конечном итоге вернется к среднему значению.

Z-показатель институционального спреда StatArb привносит эту передовую математику портфельного управления прямо в ваш терминал MQL5.





Основная количественная архитектура

Логарифмический расчет спреда: движок не просто вычитает цены. Он вычисляет разность натуральных логарифмов (Log(Актив A) – Log(Актив B)), чтобы нормализовать волатильность между инструментами с разными ценовыми шкалами (например, золото против серебра).

Динамический Z-показатель спреда: к спреду применяется скользящее стандартное отклонение (Z-показатель). Этот независимый показатель точно показывает, на сколько стандартных отклонений текущий спред отклонился от своего исторического базового уровня.

Синхронизация времени по нескольким активам: встроенная поддержка MQL5 обеспечивает идеальную синхронизацию данных временных рядов между символом графика и вторичным введенным символом, гарантируя точный расчет спреда по каждому тику, даже если для одного из активов отсутствуют данные брокера.





Как выполнить парную сделку (рыночно-нейтральную)