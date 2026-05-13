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Institutional StatArb and Cointegration Spread Z-Score - индикатор для MetaTrader 5
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Amanda Vitoria De Paula PereiraI am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
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Недостатки направленной торговли и простой корреляции
Большинство алгоритмов розничных трейдеров пытаются предсказать направленное движение рынка, подвергая капитал риску непредсказуемых макроэкономических потрясений. Чтобы снизить этот риск, некоторые трейдеры используют простую «корреляцию» между парами (например, EURUSD и GBPUSD). Однако корреляция — это несовершенный показатель для торговли, поскольку два актива могут быть сильно коррелированы, в то время как их спред может расходиться до бесконечности.
Преимущество институциональных инвесторов: коинтеграция и StatArb
Ведущие количественные хедж-фонды управляют портфелями Market Neutral с помощью статистического арбитража (StatArb). Вместо того чтобы прогнозировать направление движения, они полагаются на коинтеграцию— математическое свойство, гарантирующее, что спред между двумя исторически связанными активами в конечном итоге вернется к среднему значению.
Z-показатель институционального спреда StatArb привносит эту передовую математику портфельного управления прямо в ваш терминал MQL5.
Основная количественная архитектура
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Логарифмический расчет спреда: движок не просто вычитает цены. Он вычисляет разность натуральных логарифмов (Log(Актив A) – Log(Актив B)), чтобы нормализовать волатильность между инструментами с разными ценовыми шкалами (например, золото против серебра).
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Динамический Z-показатель спреда: к спреду применяется скользящее стандартное отклонение (Z-показатель). Этот независимый показатель точно показывает, на сколько стандартных отклонений текущий спред отклонился от своего исторического базового уровня.
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Синхронизация времени по нескольким активам: встроенная поддержка MQL5 обеспечивает идеальную синхронизацию данных временных рядов между символом графика и вторичным введенным символом, гарантируя точный расчет спреда по каждому тику, даже если для одного из активов отсутствуют данные брокера.
Как выполнить парную сделку (рыночно-нейтральную)
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Подключите индикатор: поместите его на актив (например, AUDUSD) и введите в настройках естественно коинтегрированную пару (например, NZDUSD).
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Определите дивергенцию: дождитесь, пока Z-показатель спреда превысит критические значения (например, +2,5 или -2,5).
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Осуществите арбитраж:
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Если Z-Score достигает +2,5 (спред слишком широк): продайте актив A и купите актив B.
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Если Z-Score достигает -2,5 (спред слишком узкий): купите актив A и продайте актив B.
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Закройте обе позиции одновременно, когда Z-Score вернется к 0,0 (среднему значению).
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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71862
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