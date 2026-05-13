PrecisionSniper: индикатор с несколькими сигналами и встроенной панелью бэктеста

PrecisionSniper — это комплексный индикатор MetaTrader 5, предназначенный для выявления высоковероятных возможностей для открытия длинных и коротких позиций путем объединения нескольких технических совпадений в единую систему взвешенной оценки. Вместо того чтобы полагаться на какой-либо отдельный индикатор, PrecisionSniper оценивает до восьми независимых условий на каждый бар, присваивает каждому из них весовой балл и генерирует сигнал только тогда, когда суммарный балл достигает или превышает настраиваемый порог. В результате получается сигнальный движок с мощным фильтром, который значительно снижает уровень шума и фокусирует внимание трейдера на наборах условий, имеющих сильное многофакторное подтверждение.

В основе индикатора лежат три экспоненциальных скользящих средних (EMA Fast, EMA Slow и EMA Trend) в качестве основы тренда, дополненные импульсом RSI, направлением гистограммы MACD, силой тренда ADX, позицией VWAP, всплеском тикового объема и опциональным фильтром смещения Higher-Timeframe (HTF). Когда смещение HTF включено, оно вносит наибольший вклад в систему оценки, что делает его особенно эффективным для трейдеров, которые хотят, чтобы их входы соответствовали тренду на более крупных таймфреймах. Сигналы оцениваются как A+, A, B или C в зависимости от общего балла, а входной параметр «Фильтр по оценке» позволяет пользователю отображать только те оценки, по которым он хочет торговать.

PrecisionSniper включает в себя богатый набор встроенных функций, выходящих за рамки генерации сигналов: автоматически нарисованные уровни входа, стоп-лосса и трех уровней тейк-профита на графике, адаптивный трейлинг-стоп, который сдвигается вперед по мере достижения каждого тейк-профита, стоп-лосс с учетом структуры рынка, который фиксируется за недавними максимумами или минимумами колебаний вместо фиксированного кратного значения ATR, а также полнофункциональная панель инструментов на графике, отображающая рыночный контекст в реальном времени наряду с сводкой результатов бэктеста, рассчитанной непосредственно на основе исторических данных о ценах. Панель управления поддерживает три режима бэктеста: вся загруженная история, фиксированный диапазон дат и скользящее окно из последних N баров.

Доступно девять торговых пресетов (Auto, Scalping, Aggressive, Default, Conservative, Swing, Crypto, Gold, Custom) для мгновенной перенастройки периодов EMA, длины RSI, длины ATR, минимального балла и множителя SL для различных инструментов и таймфреймов. Режим «Авто» автоматически выбирает подходящую настройку в зависимости от текущего таймфрейма графика.

Входные данные индикатора

В таблице ниже приведены все входные параметры, их значения по умолчанию и функции.

Параметр

По умолчанию

Описание

Предварительная настройка

По умолчанию

Выбирает встроенный профиль конфигурации. Варианты: Auto, Scalping, Aggressive, Default, Conservative, Swing, Crypto, Gold, Custom. Auto определяет подходящую предустановку на основе текущего таймфрейма графика. Custom использует введенные ниже значения с префиксом C_.

Таймфрейм HTF

PERIOD_CURRENT (выкл.)

Фильтр смещения Higher-Timeframe. При установке на любой таймфрейм, кроме PERIOD_CURRENT, индикатор добавляет 2 балла, если выравнивание HTF EMA совпадает с направлением сигнала. Установите значение PERIOD_CURRENT, чтобы отключить.

C_EmaFast

9

[Только пользовательская настройка] Период для линии быстрой EMA (синяя). Используется при проверке пересечения и расстояния EMA.

C_EmaSlow

21

[Только для пользовательских настроек] Период для линии медленной EMA (оранжевая). Разница между быстрой и медленной линиями должна превышать 0,15x ATR, чтобы считаться действительным сигналом разбега EMA.

C_EmaTrend

55

[Только для пользовательских настроек] Период для линии Trend EMA (серая пунктирная). Цена должна находиться выше (для длинных позиций) или ниже (для коротких позиций) этой EMA как минимум на 0,1x ATR, чтобы набрать очко за позицию по тренду.

C_RSI

13

[Только для пользовательских настроек] Период RSI. Начисляется 1,5 балла для длинных позиций, когда RSI находится в диапазоне от 50 до 70 и растет; начисляется 1,5 балла для коротких позиций, когда RSI находится в диапазоне от 30 до 50 и падает.

C_ATR

14

[Только для пользовательских настроек] Период ATR. ATR используется для определения размера стоп-лосса (SL), расчета уровня тейк-профита (TP), пороговых значений для отделения EMA, пороговых значений для позиций по тренду и классификации режимов волатильности.

C_MinScore

5

[Только для пользовательских настроек] Минимальный общий балл, необходимый для срабатывания сигнала. Увеличьте это значение, чтобы отфильтровать только настройки с наивысшей степенью достоверности. Максимальный теоретический балл — 10 (или 9 без включенного HTF).

C_SLMult

1,5

[Только для пользовательских пресетов] Коэффициент ATR для расстояния стоп-лосса, когда стоп-лосс на основе структуры отключен. Эффективный стоп-лосс = цена входа +/- (ATR x коэффициент стоп-лосса).

TP1 Риск:Вознаграждение

1

Соотношение риска к прибыли для Take Profit 1. Расстояние TP1 = расстояние риска x TP1_RR. Когда включен трейлинг-стоп, достижение TP1 перемещает трейлинг к цене входа (точка безубыточности).

Риск:Вознаграждение TP2

2

Соотношение риска к прибыли для Take Profit 2. Достижение TP2 перемещает трейлинг-стоп на уровень TP1, если трейлинг включен.

Соотношение риска и прибыли TP3

3,0

Соотношение риска к прибыли для Take Profit 3. Достижение TP3 перемещает трейлинг-стоп на уровень TP2, если трейлинг включен.

Мультипликатор SL (все пресеты)

1,5

Глобальное переопределение множителя SL ATR. Это значение всегда имеет приоритет над встроенным множителем SL пресета. Применяется к фиксированному SL на основе ATR, когда Structure SL отключен.

Минимальное количество баров между сигналами

5

Период охлаждения. После появления сигнала в течение этого количества баров не может появиться новый сигнал в том же направлении. Предотвращает скопление сигналов в условиях волатильности.

Включить трейлинг-стоп

true

Активирует скользящий стоп с фиксацией. При включении уровень скользящего стопа продвигается до точки входа (BE) после TP1, до TP1 после TP2 и до TP2 после TP3. При включении этой опции механизм бэктеста использует значения R, скорректированные с учетом скользящего стопа.

Структурный SL

true

Если включено, стоп-лосс размещается за ближайшим максимумом колебания (для коротких позиций) или минимумом колебания (для длинных позиций) в пределах окна Swing Lookback, плюс буфер 0,2x ATR. Переключается на фиксированный стоп-лосс на основе ATR, если рассчитанный стоп-лосс колебания составляет менее 0,5x ATR от точки входа.

Барный диапазон Swing Lookback

10

Количество баров, на которые следует обратить внимание при поиске ближайшего максимума или минимума колебания для размещения стоп-лосса на основе структуры.

Фильтр по классу

Все сигналы

Фильтрует сигналы по оценке. «Все сигналы» показывает оценки B, A и A+ (оценка C скрывается отдельно с помощью HideCGrade). «Только A+ и A» требует оценки 6,5 или выше. «Только A+» требует оценки 8,0 или выше.

Скрыть сигналы с оценкой C

true

Если значение true, сигналы с оценкой ниже 5,0 (оценка C) подавляются независимо от настройки фильтра по оценкам. Рекомендуется оставить включенным для реальной торговли.

Показывать сигналы на покупку/продажу

true

Включает или выключает индикаторы сигналов на покупку (зеленая стрелка вверх) и на продажу (красная стрелка вниз) на графике.

Показывать линии EMA

true

Включает или выключает три линии EMA (Fast, Slow, Trend) на графике. Отключение этой опции позволяет сохранить график чистым, при этом данные EMA по-прежнему используются для расчета.

Показать линии TP/SL

true

Если значение true, на графике после каждого нового сигнала на последнем баре рисуются горизонтальные линии для входа, стоп-лосса, TP1, TP2 и TP3.

Показать линию трейл-стопа

true

Если значение true и параметр «Включить трейлинг-стоп» также имеет значение true, оранжевая пунктирная линия показывает текущий уровень трейлинг-стопа. Линия обновляется в режиме реального времени по мере прохождения сделкой уровней TP.

Показать панель инструментов

true

Включает или выключает информационную панель на графике, на которой отображаются тренд, оценка, статус сигнала, RSI, ADX, режим волатильности, смещение HTF, фильтр по классу и полная статистика бэктеста.

Режим бэктеста

Все загруженные данные

Управляет тем, какие исторические бары учитываются на панели инструментов бэктеста. Варианты: «Все загруженные данные» (вся история графика), «Диапазон дат» (BtFrom до BtTo), «Скользящее окно» (последние BtRollingBars баров).

[Диапазон дат] С

01.01.2025

Начальная дата и время для режима бэктеста «Диапазон дат». В статистику панели учитываются только сделки, открытые в эту дату или позже.

[Диапазон дат] До

31.12.2025

Время окончания для режима бэктеста по диапазону дат. В статистику панели инструментов учитываются только сделки, открытые в этот день или ранее.

[Скользящий] Последние N баров

500

Количество последних баров, которые будут включены в режим бэктеста «Скользящее окно». Полезно для мониторинга эффективности недавних сигналов без влияния более старых рыночных режимов.



Система оценки

Каждый бар оценивается по восьми условиям. В таблице ниже перечислены каждое условие, максимальное количество баллов, которое оно приносит, и направление, к которому оно относится.

Условие

Баллы

Примечания

Пересечение линий EMA Fast и Slow с достаточным расстоянием между ними

1,5

Разница между EMA должна превышать 0,15x ATR, чтобы избежать набора баллов на плоских, волатильных рынках.

Цена выше/ниже тренда EMA на 0,1x ATR

1,5

Подтверждает, что бар торгуется на правильной стороне линии долгосрочного тренда.

RSI в зоне импульса и растет/падает

1,5

Длинная позиция: RSI между 50 и 70, растет. Короткая позиция: RSI между 30 и 50, падает.

Гистограмма MACD расширяется в направлении сигнала

1,0

Сравнивает текущую гистограмму с предыдущим баром для определения ускорения импульса.

Цена выше/ниже VWAP текущего бара

0,5

VWAP рассчитывается как (Макс. + Мин. + Зак.) / 3 для текущего бара.

Объем тиков выше среднего значения за 20 баров на 20%

0,5

Обнаруживает всплески активности, которые часто сопровождают настоящие прорывы.

ADX выше 20 с доминирующим DI+ или DI-

1,0

Требуется рынок с трендом (ADX выше 20) и направление индекса, совпадающее с направлением сигнала.

Согласование смещения EMA на более высоких таймфреймах

2,0

Оценка начисляется только в том случае, если HTF Timeframe установлен на значение, отличное от PERIOD_CURRENT. Наивысший вес в системе.



Пороги оценок сигналов следующие: оценка 8,0 или выше получает оценку A+, от 6,5 до 7,9 — A, от 5,0 до 6,4 — оценка B, а ниже 5,0 — оценка C. Параметры Grade Filter и HideCGrade работают совместно, чтобы контролировать, какие оценки отображаются в виде стрелок на графике.

Встроенные конфигурации пресетов

В таблице ниже приведены точные значения параметров, применяемые каждой предустановкой. Предустановка «Custom» вместо этого использует входы с префиксом C_.

Пресет

EMA Fast

Медленная EMA

EMA Trend

RSI

ATR

Минимальный балл

Множитель SL

Скальпинг

5

13

34

8

10

4

0,8

Агрессивный

8

18

50

11

12

3

1,2

По умолчанию

9

21

55

13

14

5

1,5

Консервативный

12

26

89

14

14

7

2,0

Свинг

13

34

89

21

20

6

2,5

Криптовалюта

9

21

55

14

20

5

2,0

Золото (ежедневно)

21

55

200

21

20

7

2,5



Автоматическая настройка выбирает из вышеперечисленных вариантов автоматически: для графиков с периодом 5 минут и менее используется «Скальпинг», от 6 минут до 1 часа — «По умолчанию», от 1 часа до 4 часов — «Агрессивный», а для периодов свыше 4 часов — «Свинг».

Панель инструментов и статистика бэктеста

Панель инструментов на графике (включается с помощью поля «Показать панель инструментов») состоит из двух разделов. В верхнем разделе отображается текущая рыночная ситуация, включая направление тренда (бычий, медвежий или нейтральный), текущий балл и оценку сигнала, статус активного сигнала (активная длинная позиция, активная короткая позиция или ожидание), смещение HTF, RSI с метками перекупленности/перепроданности, ADX с меткой силы, режим волатильности (Высокий, Нормальный или Низкий на основе среднего значения ATR за 42 бара) и текущую настройку фильтра по оценке.

В нижней части панели представлены статистические данные бэктеста, рассчитанные на основе исторических сигналов на загруженном графике. Эта статистика включает общее количество сделок с разбивкой на выигрышные, убыточные и безубыточные, процент выигрышных сделок, коэффициент прибыльности, средний R на сделку, общий накопленный R, а также разбивку TP/SL, показывающую, сколько сделок достигло TP1, TP2, TP3 или было закрыто по полной потере. Механизм бэктеста корректно обрабатывает сделки, закрытые противоположным сигналом (принудительное закрытие), и не учитывает их как фактические достижения SL в счетчике разбивки по SL.

Важно: Статистика бэктеста, отображаемая на панели инструментов, рассчитывается на основе логики сигналов индикатора, примененной к историческим барам на текущем графике. Она не учитывает брокерские спреды, проскальзывание, комиссии за своп, управление частичными позициями или реальные условия исполнения. Всегда проверяйте результаты на демо-счете, прежде чем применять какие-либо сигналы к реальному торговому счету. Прошлые результаты сигналов на исторических данных не гарантируют будущих результатов.

Как использовать

Прикрепите PrecisionSniper к любому графику в MetaTrader 5 и выберите пресет, соответствующий вашему инструменту и таймфрейму. Для большинства валютных пар на H1 или H4 пресет «По умолчанию» является хорошей отправной точкой. Для более низких таймфреймов, таких как M5 или M15, попробуйте настройки «Скальпинг» или «Агрессивный». Для XAUUSD на дневном графике используйте настройку «Золото».

Чтобы еще больше улучшить качество сигнала, установите для параметра «HTF Timeframe» один или два таймфрейма выше того, на котором вы торгуете. Например, если вы торгуете на H1, установите HTF на H4 или D1. Это добавляет бонус в 2 пункта только в том случае, если тренд на более крупном таймфрейме совпадает с сигналом, что фактически означает, что при несовпадении HTF сохраняются только сигналы класса A или выше. Установите фильтр Grade Filter на «A+ and A Only», если вы предпочитаете торговать меньшим количеством, но более надежных настроек.

Когда появляется стрелка «купить» или «продать», линии входа, стоп-лосса и TP1/TP2/TP3 прорисовываются автоматически. Если включен трейлинг-стоп, следите за оранжевой пунктирной линией трейлинга по мере прохождения сделкой уровней TP. Трейлинг продвигается до безубыточности после TP1, до TP1 после TP2 и до TP2 после TP3, фиксируя прибыль на каждом этапе. Используйте панель тестирования, чтобы проанализировать недавнюю статистику сигналов и настроить минимальный балл или фильтр по классу, если текущие настройки генерируют слишком много или слишком мало сигналов для вашего стиля.