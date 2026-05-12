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Индикаторы

XANDER Pulse Candles - индикатор для MetaTrader 5

Cristhian Alexander Gaibor Cuasquer
Cristhian Alexander Gaibor Cuasquer

Cristhian Alexander Gaibor Cuasquer

5 (26)
Я Кристиан — системный инженер и часть сообщества MQL5 с 2017 года. Многие годы я создавал эти инструменты для собственного счёта, а не на продажу. Публикую их сейчас по одной причине: я не выпускаю ничего, чем не торговал бы на свои собственные деньги.
2 продукта 6 кодов 12 комментариев
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(6)
Опубликован:
Обновлен:
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XANDER Pulse Candles превращает ваш график в инструмент для анализа импульса, раскрашивая
каждую свечу в зависимости от состояния внутреннего осциллятора импульса (основанного на RSI, период 14
по умолчанию). Вместо того чтобы следить за отдельным окном осциллятора, вы читаете рынок
непосредственно по свечам.

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🎨 СИСТЕМА ЦВЕТОВ ELECTRIC DEPTH
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🟢 ВЕСЕННЕ-ЗЕЛЕНЫЙ — Сильный бычий уклон
Импульс выше порогового значения И свеча закрылась бычьим телом.
Полная уверенность — покупатели контролируют ситуацию.

🔵 ГЛУБОКИЙ НЕБЕСНО-СИНИЙ — Слабый бычий уклон
Моментум бычий, но свеча закрылась медвежьей.
Импульс присутствует, но теряет силу — возможно замедление впереди.

🔴 ОРАНЖЕВО-КРАСНЫЙ — Сильный медвежий уклон
Импульс ниже порогового значения И свеча закрылась с понижением.
Полная уверенность — продавцы контролируют ситуацию.

🟣 ОРХИДЕЯ — Слабый медвежий уклон
Импульс медвежий, но свеча закрылась бычьей.
Продавцы теряют контроль — ожидайте возможного разворота.

⬛ ТЕМНО-СЕРЫЙ — Без тренда / нейтрально
Импульс неопределен. Держитесь в стороне или дождитесь подтверждения.

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⚙️ ТРИ РЕЖИМА ОЦВЕЧИВАНИЯ
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1. Динамика по отношению к центральной линии (по умолчанию)
Направление определяется тем, находится ли импульс выше или ниже 50.
Лучше всего подходит для: входов по тренду.

2. Импульс против экстремальных зон
Склонность активируется только тогда, когда импульс входит в зону перекупленности или перепроданности.
Лучше всего подходит для: поиска разворотов и предотвращения входов при чрезмерном растяжении.

3. Направление импульса
Направление определяется тем, растет ли импульс или падает, тик за тиком.
Лучше всего подходит для: ранних входов и обнаружения смены импульса.

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📌 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
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- Ищите последовательность свечей цвета «весенней зелени» для сигналов продолжения бычьего тренда.
- Синяя свеча после зеленой последовательности предупреждает об ослаблении импульса — сузьте стоп.
- Свечи цвета «орхидея» в рамках нисходящего тренда сигнализируют о краткосрочных откатах, а не о разворотах.
- Серые зоны имеют низкую вероятность — избегайте входов, пока цвет не вернется.

Предназначен для темных тем графиков. Работает на любом инструменте и таймфрейме.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71816

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