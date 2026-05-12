











XANDER Pulse Candles превращает ваш график в инструмент для анализа импульса, раскрашивая XANDER Pulse Candles превращает ваш график в инструмент для анализа импульса, раскрашивая

каждую свечу в зависимости от состояния внутреннего осциллятора импульса (основанного на RSI, период 14

по умолчанию). Вместо того чтобы следить за отдельным окном осциллятора, вы читаете рынок

непосредственно по свечам.





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🎨 СИСТЕМА ЦВЕТОВ ELECTRIC DEPTH

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🟢 ВЕСЕННЕ-ЗЕЛЕНЫЙ — Сильный бычий уклон

Импульс выше порогового значения И свеча закрылась бычьим телом.

Полная уверенность — покупатели контролируют ситуацию.





🔵 ГЛУБОКИЙ НЕБЕСНО-СИНИЙ — Слабый бычий уклон

Моментум бычий, но свеча закрылась медвежьей.

Импульс присутствует, но теряет силу — возможно замедление впереди.





🔴 ОРАНЖЕВО-КРАСНЫЙ — Сильный медвежий уклон

Импульс ниже порогового значения И свеча закрылась с понижением.

Полная уверенность — продавцы контролируют ситуацию.





🟣 ОРХИДЕЯ — Слабый медвежий уклон

Импульс медвежий, но свеча закрылась бычьей.

Продавцы теряют контроль — ожидайте возможного разворота.





⬛ ТЕМНО-СЕРЫЙ — Без тренда / нейтрально

Импульс неопределен. Держитесь в стороне или дождитесь подтверждения.





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⚙️ ТРИ РЕЖИМА ОЦВЕЧИВАНИЯ

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1. Динамика по отношению к центральной линии (по умолчанию)

Направление определяется тем, находится ли импульс выше или ниже 50.

Лучше всего подходит для: входов по тренду.





2. Импульс против экстремальных зон

Склонность активируется только тогда, когда импульс входит в зону перекупленности или перепроданности.

Лучше всего подходит для: поиска разворотов и предотвращения входов при чрезмерном растяжении.





3. Направление импульса

Направление определяется тем, растет ли импульс или падает, тик за тиком.

Лучше всего подходит для: ранних входов и обнаружения смены импульса.





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📌 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

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- Ищите последовательность свечей цвета «весенней зелени» для сигналов продолжения бычьего тренда.

- Синяя свеча после зеленой последовательности предупреждает об ослаблении импульса — сузьте стоп.

- Свечи цвета «орхидея» в рамках нисходящего тренда сигнализируют о краткосрочных откатах, а не о разворотах.

- Серые зоны имеют низкую вероятность — избегайте входов, пока цвет не вернется.





Предназначен для темных тем графиков. Работает на любом инструменте и таймфрейме.