



MACD Institutional: фильтр активности с высоким объемом

MACD Institutional — это усовершенствованный индикатор, разработанный для трейдеров, стремящихся торговать в унисон с «умными деньгами». В отличие от стандартного MACD, который без разбора обрабатывает каждый тик или закрытие свечи, этот индикатор реконструирует структуру цены с помощью динамического фильтра объема перед расчетом скользящих средних.

Концепция: фильтр статистической значимости

Индикатор работает исходя из того, что не все ценовые движения имеют одинаковую значимость. На рынках с низкой ликвидностью цена может двигаться хаотично, не имея реальной поддержки.

MACD Institutional использует буфер анализа (InpBufferSize), который обновляется только тогда, когда объем текущего тика превышает его скользящее среднее по объему (SMA объема). Если объем ниже среднего, индикатор игнорирует этот данных, сохраняя институциональную «память». В результате получается MACD, который реагирует на реальное давление со стороны крупных участников рынка на покупку и продажу.

Основные характеристики

Фильтрация по динамическому объему: для расчета EMA используются только свечи с объемом выше среднего (InpMAVolumePeriod).

Уменьшение количества ложных сигналов: благодаря устранению шума низкой активности сигнальные линии и MACD, как правило, отображают более четкие тренды и пересечения с более высокой вероятностью успеха.

Пользовательский расчет EMA: включает собственную реализацию для расчета экспоненциальной скользящей средней, основанную исключительно на окне отфильтрованных данных.

Полностью настраиваемые параметры: полный контроль над периодом объема, размером буфера анализа и классическими периодами MACD.

Входные параметры

Период усреднения объема: окно для усреднения объема и определения того, что является «значимой активностью».

N значений в массиве (размер буфера): размер окна анализа для реконструкции отфильтрованной цены.

Быстрая/медленная EMA MACD: традиционные периоды для расчета разницы.

Период сигнала MACD: Период SMA, выступающий в качестве триггерной линии.

Технические детали