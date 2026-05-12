Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MACD для институциональных инвесторов - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 651
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
MACD Institutional: фильтр активности с высоким объемом
MACD Institutional — это усовершенствованный индикатор, разработанный для трейдеров, стремящихся торговать в унисон с «умными деньгами». В отличие от стандартного MACD, который без разбора обрабатывает каждый тик или закрытие свечи, этот индикатор реконструирует структуру цены с помощью динамического фильтра объема перед расчетом скользящих средних.
Концепция: фильтр статистической значимости
Индикатор работает исходя из того, что не все ценовые движения имеют одинаковую значимость. На рынках с низкой ликвидностью цена может двигаться хаотично, не имея реальной поддержки.
MACD Institutional использует буфер анализа (InpBufferSize), который обновляется только тогда, когда объем текущего тика превышает его скользящее среднее по объему (SMA объема). Если объем ниже среднего, индикатор игнорирует этот данных, сохраняя институциональную «память». В результате получается MACD, который реагирует на реальное давление со стороны крупных участников рынка на покупку и продажу.
Основные характеристики
-
Фильтрация по динамическому объему: для расчета EMA используются только свечи с объемом выше среднего (InpMAVolumePeriod).
-
Уменьшение количества ложных сигналов: благодаря устранению шума низкой активности сигнальные линии и MACD, как правило, отображают более четкие тренды и пересечения с более высокой вероятностью успеха.
-
Пользовательский расчет EMA: включает собственную реализацию для расчета экспоненциальной скользящей средней, основанную исключительно на окне отфильтрованных данных.
-
Полностью настраиваемые параметры: полный контроль над периодом объема, размером буфера анализа и классическими периодами MACD.
Входные параметры
-
Период усреднения объема: окно для усреднения объема и определения того, что является «значимой активностью».
-
N значений в массиве (размер буфера): размер окна анализа для реконструкции отфильтрованной цены.
-
Быстрая/медленная EMA MACD: традиционные периоды для расчета разницы.
-
Период сигнала MACD: Период SMA, выступающий в качестве триггерной линии.
Технические детали
-
Автор: Фернандо Хавьер Де Мендонса
-
Платформа: MetaTrader 5 (MQL5)
-
Тип: Индикатор в отдельном окне
Перевод с испанского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/es/code/71832
Этот советник реализует торговую стратегию, основанную на прорыве ценового диапазона. Он рассчитывает ценовой диапазон между начальным и конечным временем, заданными пользователем, выводит на график прямоугольник, обозначающий верхнюю и нижнюю границы этого диапазона, а затем отслеживает динамику цены после закрытия диапазона. Если рынок пробивает верхнюю границу диапазона, открывается сделка на покупку; если он пробивает нижнюю границу диапазона, открывается сделка на продажу.Half Line For Exit 123
Используйте стрелку для открытия позиции и среднюю линию для закрытия открытой позиции.
Окрашивайте свечи в зависимости от динамики рынка. Четыре уровня наклона + нейтральный — специально для темных графиков.SessionRangeBreakout
Индикатор азиатского диапазона с уровнями пробоя на лондонской сессии. Стрелки входа, алерты, push. Заточен под XAUUSD M15.