CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Guppy Mulitple Moving Average (Short) - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español 日本語 Português
Просмотров:
4128
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Matt Trigwell

Индикатор Guppy Mulitple Moving Average (Short).



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7290

GentorCCIM GentorCCIM

Индикатор отображения медленной и быстрой ССI с раскрасками баров для определения паттернов и трендов.

Guppy Mulitple Moving Average (Long) Guppy Mulitple Moving Average (Long)

Индикатор позволяет торговцу понимать отношения рынка.

Maloma 4 vicont 1-2-3 Maloma 4 vicont 1-2-3

Индикатор Maloma 4 vicont 1-2-3

4Period_RSI_Arrows 4Period_RSI_Arrows

Индикатор 4Period RSI Arrows