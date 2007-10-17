CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Tunnel - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español 日本語 Português
Просмотров:
4649
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор: Mr.Bah

Индикатор Tunnel.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7124

Custom MACD Custom MACD

Показывает разницу между долгосрочными и краткосрочными настроениями рынка относительно цены.

TrendStrength TrendStrength

Индикатор используется для определения глобального тренда.

Signals Signals

Выход для тех, кто не имеет возможности уделять много времени анализу текущей ситуации на рынке Forex и принятию правильных и уверенных решений, которые являются неотъемлемой частью интернет трейдинга.

Urovny Urovny

Индикатор рисует уровни.