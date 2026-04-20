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Индикаторы

MACD Tradingview version - индикатор для MetaTrader 5

Sopheak Khlot
Sopheak Khlot

Sopheak Khlot

3.6 (3)
Я профессиональный трейдер на рынке Форекс и разработчик MQL-лидов. Предоставляю услуги по разработке советников.
Бесплатный индикатор и советник: https://t.me/bestforexscript
14 продуктов 5 кодов 7 тем 131 комментарий
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Просмотров:
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Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Эта версия MACD позволит использовать больше возможностей, которые недоступны в стандартном MQL5 MACD. Я скопировал точную логику и функции из версии на pinescript.

Новая версия MACD на MT5

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/70833

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