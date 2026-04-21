Советник, торгующий по стратегии ADX с L1-фильтром тренда.

Этот советник (EA) предназначен для обнаружения максимумов и минимумов свинга на таймфрейме H4, а затем ожидания разверток (захвата ликвидности) на таймфрейме M15 для запуска сделок на покупку/продажу с определенным управлением рисками.