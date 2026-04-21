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L1 Trend Filter for MACD Strategy - эксперт для MetaTrader 5

Quantum
Quantum

Quantum

9 кодов 133 комментария
Просмотров:
511
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
\MQL5\Experts\
MACDFilteredL1.mq5 (22.04 KB) просмотр
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Описание:

L1-фильтр позволяет выделять кусочно-линейные тренды, сохраняя ключевую структуру рынка и эффективно подавляя ценовой шум.

Подробности и другие приложения метода можно найти в статье "Применение L1-фильтрации тренда в MetaTrader 5".

Все коды из статьи также доступны в публичном проекте  MQL5\Shared Projects\L1Trend.

Настройки тестирования и входные параметры

Настройки тестирования:

MACD Test options

Параметры тестирования без фильтров:

Параметры тестирования советника MACD без фильтров

Параметры тестирования с фильтром закрытия сделок L1 Close Filter:

Параметры тестирования советника MACD с фильтром закрытия сделок L1 Close Filter

Результаты тестирования:

Стратегия без фильтров:

Результаты тестирования совеника MACD без фильтров

Стратегия с фильтром закрытия L1 Close Filter:

Результаты тестирования совеника MACD с фильтром закрытия сделок L1 Close Filter

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71203

L1 Trend Filter for Moving Average Strategy L1 Trend Filter for Moving Average Strategy

Советник, торгующий по стратегии Moving Average с L1-фильтром тренда.

L1 Trend Filter Volatility Indicators L1 Trend Filter Volatility Indicators

Индикаторы волатильности на базе L1-тренда.

L1 Trend Filter for ADX Strategy L1 Trend Filter for ADX Strategy

Советник, торгующий по стратегии ADX с L1-фильтром тренда.

Liquidity Sweep H4 - M15 (Swing Highs and Lows) / MQL5 Liquidity Sweep H4 - M15 (Swing Highs and Lows) / MQL5

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