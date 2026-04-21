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L1 Trend Filter for Moving Average Strategy - эксперт для MetaTrader 5

Quantum
Quantum

Quantum

9 кодов 133 комментария
Просмотров:
541
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
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Описание:

L1-фильтр позволяет выделять кусочно-линейные тренды, сохраняя ключевую структуру рынка и эффективно подавляя ценовой шум.

Подробности и другие приложения метода можно найти в статье "Применение L1-фильтрации тренда в MetaTrader 5".

Все коды из статьи также доступны в публичном проекте  MQL5\Shared Projects\L1Trend.

Настройки тестирования и входные параметры

Настройки тестирования:

Настройки тестирования советника Moving Average

Параметры тестирования без фильтров:

Параметры тестирования советника Moving Average без фильтров

Параметры тестирования с фильтром закрытия сделок L1 Close Filter:

Параметры тестирования советника Moving Average с фильтром закрытия сделок L1 Close Filter

Результаты тестирования:

Стратегия без фильтров:

Результаты тестирования советника Moving Average без фильтров

Стратегия с фильтром закрытия L1 Close Filter:

Результаты тестирования советника Moving Average с фильтром закрытия сделок L1 Close Filter

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71202

L1 Trend Filter Volatility Indicators L1 Trend Filter Volatility Indicators

Индикаторы волатильности на базе L1-тренда.

L1 Trend Filter Indicators L1 Trend Filter Indicators

Индикаторы L1-фильтра тренда.

L1 Trend Filter for MACD Strategy L1 Trend Filter for MACD Strategy

Советник, торгующий по стратегии MACD с L1-фильтром тренда.

L1 Trend Filter for ADX Strategy L1 Trend Filter for ADX Strategy

Советник, торгующий по стратегии ADX с L1-фильтром тренда.