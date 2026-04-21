Описание:

L1-фильтр позволяет выделять кусочно-линейные тренды, сохраняя ключевую структуру рынка и эффективно подавляя ценовой шум.

Подробности и другие приложения метода можно найти в статье "Применение L1-фильтрации тренда в MetaTrader 5".

Все коды из статьи также доступны в публичном проекте MQL5\Shared Projects\L1Trend.

Настройки тестирования и входные параметры

Настройки тестирования:

Параметры тестирования без фильтров:





Параметры тестирования с фильтром закрытия сделок L1 Close Filter:





Результаты тестирования: