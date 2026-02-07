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MACDSequenceTrader_with_CloseProfit7 - эксперт для MetaTrader 4
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Эксперт открывает позиции при появлении каждого нового MACD, увеличивая размер лота в разных направлениях, пока не поймает тренд, и закрывает все ордера, когда достигается прибыль, указанная в настройках.
Этот код размещен для того, чтобы вы могли протестировать следующее направление работы с риском мартингейла. Это направление связано с тем, что я уменьшил объем открытия первого ордера до 0,003, что нереалистично для открытия ордера, и в то же время оставил коэффициент увеличения объема равным 2,7. Все это в совокупности должно снизить риск открытия большого количества ордеров, как показало тестирование, график получился достаточно плавным.
Здесь вы можете ознакомиться и протестировать более стабильную работу.
EURUSD M15
FastEMA // Быстрая EMA для MACD
SlowEMA // Медленная EMA для MACD
SignalSMA // Сигнальная линия MACD
BaseLot // Базовый лот (первый шаг)
LotMultiplierActual // Множитель лота (например 2=удвоение при каждом шаге)
MaxCycles // Максимальное количество шагов (включая первый)
Slippage // Слиппедж
MagicNumber // Magic number для ордеров
TradeEnable = true; // Разрешить торговлю
StartHour = 0; // Торговые часы (опционально)
EndHour = 24; // Торговые часы (опционально)
ClosePrevOnOpen // true - при открытии нового ордера закрывать все предыдущие (для того же символа и Magic); false - старое поведение (несколько ордеров)
MinMacdBars // если 0 - проверка отключена. Минимальная длина предыдущей зоны MACD (в барах) для открытия следующего ордера
ProfitClose // закрывать все ордера при получении профита
LossClose // закрывать все ордера при получении убытка
AllSymbol // учитывать все инструменты или только текущий
CloseMagic // 0 - учитывать все ордера (с любым Magic номером)
Работа с помощью положительного замка, торговый робот создает один положительный замок, трейдер сам решает что с ним делать.RatioZigZag
Модификация индикатора ZigZag, где момент разворота определяется заданным коэффициентом.
Торговая стратегия по простому пробитию предыдущих уровней High или LowVR Rsi Robot - Мультитаймфреймовая торговая стратегия
Всего два таймфрейма — H1 и D1 — работают синхронно, чтобы отсеять шум и ловить только сильные развороты RSI из зон перекупленности и перепроданности. Никаких случайных входов, только чёткое подтверждение направления от «старшего брата».