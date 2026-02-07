Эксперт открывает позиции при появлении каждого нового MACD, увеличивая размер лота в разных направлениях, пока не поймает тренд, и закрывает все ордера, когда достигается прибыль, указанная в настройках.

Этот код размещен для того, чтобы вы могли протестировать следующее направление работы с риском мартингейла. Это направление связано с тем, что я уменьшил объем открытия первого ордера до 0,003, что нереалистично для открытия ордера, и в то же время оставил коэффициент увеличения объема равным 2,7. Все это в совокупности должно снизить риск открытия большого количества ордеров, как показало тестирование, график получился достаточно плавным.

Здесь вы можете ознакомиться и протестировать более стабильную работу.





EURUSD M15





FastEMA // Быстрая EMA для MACD

SlowEMA // Медленная EMA для MACD

SignalSMA // Сигнальная линия MACD

BaseLot // Базовый лот (первый шаг)

LotMultiplierActual // Множитель лота (например 2=удвоение при каждом шаге)

MaxCycles // Максимальное количество шагов (включая первый)

Slippage // Слиппедж

MagicNumber // Magic number для ордеров

TradeEnable = true; // Разрешить торговлю

StartHour = 0; // Торговые часы (опционально)

EndHour = 24; // Торговые часы (опционально)



ClosePrevOnOpen // true - при открытии нового ордера закрывать все предыдущие (для того же символа и Magic); false - старое поведение (несколько ордеров)



MinMacdBars // если 0 - проверка отключена. Минимальная длина предыдущей зоны MACD (в барах) для открытия следующего ордера



ProfitClose // закрывать все ордера при получении профита

LossClose // закрывать все ордера при получении убытка

AllSymbol // учитывать все инструменты или только текущий

CloseMagic // 0 - учитывать все ордера (с любым Magic номером)