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MACDSequenceTrader_with_CloseProfit7 - эксперт для MetaTrader 4

Eduard Gluhov
Eduard Gluhov

Eduard Gluhov

Хобби форекс, монеты СССР
8 кодов 1 тема 47 комментариев
Просмотров:
968
Опубликован:
Обновлен:
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Эксперт открывает позиции при появлении каждого нового MACD, увеличивая размер лота в разных направлениях, пока не поймает тренд, и закрывает все ордера, когда достигается прибыль, указанная в настройках.

Этот код размещен для того, чтобы вы могли протестировать следующее направление работы с риском мартингейла. Это направление связано с тем, что я уменьшил объем открытия первого ордера до 0,003, что нереалистично для открытия ордера, и в то же время оставил коэффициент увеличения объема равным 2,7. Все это в совокупности должно снизить риск открытия большого количества ордеров, как показало тестирование, график получился достаточно плавным.

Здесь вы можете ознакомиться и протестировать более стабильную работу.


EURUSD M15


FastEMA  // Быстрая EMA для MACD
SlowEMA  // Медленная EMA для MACD
SignalSMA // Сигнальная линия MACD
BaseLot // Базовый лот (первый шаг)
LotMultiplierActual // Множитель лота (например 2=удвоение при каждом шаге)
MaxCycles  // Максимальное количество шагов (включая первый)
Slippage   // Слиппедж
MagicNumber  // Magic number для ордеров
TradeEnable    = true;    // Разрешить торговлю
StartHour      = 0;       // Торговые часы (опционально)
EndHour        = 24;      // Торговые часы (опционально)

 ClosePrevOnOpen  // true - при открытии нового ордера закрывать все предыдущие (для                                         того же символа и Magic); false - старое поведение (несколько ордеров)

MinMacdBars   // если 0 - проверка отключена. Минимальная длина предыдущей зоны                                      MACD (в барах) для открытия следующего ордера

ProfitClose  // закрывать все ордера при получении профита
LossClose  // закрывать все ордера при получении убытка
AllSymbol   // учитывать все инструменты или только текущий
CloseMagic    // 0 - учитывать все ордера (с любым Magic номером)

VR Locker Lite - Торговая стратегия на основе положительного замка VR Locker Lite - Торговая стратегия на основе положительного замка

Работа с помощью положительного замка, торговый робот создает один положительный замок, трейдер сам решает что с ним делать.

RatioZigZag RatioZigZag

Модификация индикатора ZigZag, где момент разворота определяется заданным коэффициентом.

VR Breakdown level - Торговая стратегия на пробой прошлого High или Low VR Breakdown level - Торговая стратегия на пробой прошлого High или Low

Торговая стратегия по простому пробитию предыдущих уровней High или Low

VR Rsi Robot - Мультитаймфреймовая торговая стратегия VR Rsi Robot - Мультитаймфреймовая торговая стратегия

Всего два таймфрейма — H1 и D1 — работают синхронно, чтобы отсеять шум и ловить только сильные развороты RSI из зон перекупленности и перепроданности. Никаких случайных входов, только чёткое подтверждение направления от «старшего брата».