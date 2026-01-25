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RatioZigZag - индикатор для MetaTrader 4
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Модификация индикатора ЗигЗаг, где момент разворота определяется не фиксированным процентом, а достижением заданного коэффициента отношения текущей цены к последнему локальному экстремуму.
Классический вариант торговой стратегии "Орел или Решка" с анализом кода сигнального блока.DualMA_Diff_stats
Скрипт позволяет выгрузить статистику по индикатору на любом периоде графика для анализа лучших точек входа.
Работа с помощью положительного замка, торговый робот создает один положительный замок, трейдер сам решает что с ним делать.MACDSequenceTrader_with_CloseProfit7
The Expert opens positions at the birth of each new MACD, increasing the lot volume in different directions, until it catches the trend movement of the price, and closes all orders when the profit is reached in the settings. It's as simple as that, a martingale and therefore all the dangers associated with it, and the fewer crossings with the zero line, the fewer positions you will have open.