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VR Breakdown level - Торговая стратегия на пробой прошлого High или Low - эксперт для MetaTrader 4
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VR Breakdown Level - Простая торговая стратегия основанная на пробитие предыдущих High или Low уровней, период для расчета уровней выбирается пользователем в настройках торгового робота.
Логика стратегии:
При наступлении нового торгового периода (Выбирается пользователем в настройках), торговый робот запоминает цены High и Low предыдущего периода. Далее в случае если цена равна одному из уровней открывается позиция в направлении уровня. Другими словами если цена выросла и стала больше предыдущего High торговый робот совершает покупку финансового инструмента, объемом заданным пользователем в настройках. Всем открытым позициям устанавливается Стоп Лосс и Тейк профит (Задается пользователем в настройках). Закрытие позиций происходит только по Стоп Лоссу или Тейк Профиту.
Похожим образом можно реализовать стратегию с помощью отложенных ордеров BUY STOP и SELL STOP, разница лишь в том что с отложенными ордерами нам нужно вовремя удалять противоположный отложенный ордер. Наличие отложенных ордеров показывает брокеру по каким ценам мы собираемся войти в рынок. Использование "внутренних" уровней, скрывает эту информацию от брокера.
The Expert opens positions at the birth of each new MACD, increasing the lot volume in different directions, until it catches the trend movement of the price, and closes all orders when the profit is reached in the settings. It's as simple as that, a martingale and therefore all the dangers associated with it, and the fewer crossings with the zero line, the fewer positions you will have open.VR Locker Lite - Торговая стратегия на основе положительного замка
Работа с помощью положительного замка, торговый робот создает один положительный замок, трейдер сам решает что с ним делать.
Всего два таймфрейма — H1 и D1 — работают синхронно, чтобы отсеять шум и ловить только сильные развороты RSI из зон перекупленности и перепроданности. Никаких случайных входов, только чёткое подтверждение направления от «старшего брата».SimpleTradeStats
Статистика закрытых сделок