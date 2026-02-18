CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

VR Breakdown level - Торговая стратегия на пробой прошлого High или Low - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
Vladimir Pastushak

Vladimir Pastushak

4.4 (451)
🤝 Привет мой друг! Рад приветствовать тебя на моей странице!
Меня зовут Владимир, и уже более 20 лет создаю профессиональные торговые инструменты.
Все мои решения основаны исключительно на собственных идеях и разработках.
48 продуктов 66 кодов 230 тем 4861 комментарий
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2811
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

VR Breakdown Level - Простая торговая стратегия основанная на пробитие предыдущих High или Low уровней, период для расчета уровней выбирается пользователем в настройках торгового робота. 

Логика стратегии:

При наступлении нового торгового периода (Выбирается пользователем в настройках), торговый робот запоминает цены High и Low предыдущего периода. Далее в случае если цена равна одному из уровней открывается позиция в направлении уровня. Другими словами если цена выросла и стала больше предыдущего High торговый робот совершает покупку финансового инструмента, объемом заданным пользователем в настройках. Всем открытым позициям устанавливается Стоп Лосс и Тейк профит (Задается пользователем в настройках). Закрытие позиций происходит только по Стоп Лоссу или Тейк Профиту.


Похожим образом можно реализовать стратегию с помощью отложенных ордеров BUY STOP и SELL STOP, разница лишь в том что с отложенными ордерами нам нужно вовремя удалять противоположный отложенный ордер. Наличие отложенных ордеров показывает брокеру по каким ценам мы собираемся войти в рынок. Использование "внутренних" уровней, скрывает эту информацию от брокера.




 

MACDSequenceTrader_with_CloseProfit7 MACDSequenceTrader_with_CloseProfit7

The Expert opens positions at the birth of each new MACD, increasing the lot volume in different directions, until it catches the trend movement of the price, and closes all orders when the profit is reached in the settings. It's as simple as that, a martingale and therefore all the dangers associated with it, and the fewer crossings with the zero line, the fewer positions you will have open.

VR Locker Lite - Торговая стратегия на основе положительного замка VR Locker Lite - Торговая стратегия на основе положительного замка

Работа с помощью положительного замка, торговый робот создает один положительный замок, трейдер сам решает что с ним делать.

VR Rsi Robot - Мультитаймфреймовая торговая стратегия VR Rsi Robot - Мультитаймфреймовая торговая стратегия

Всего два таймфрейма — H1 и D1 — работают синхронно, чтобы отсеять шум и ловить только сильные развороты RSI из зон перекупленности и перепроданности. Никаких случайных входов, только чёткое подтверждение направления от «старшего брата».

SimpleTradeStats SimpleTradeStats

Статистика закрытых сделок