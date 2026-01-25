Что такое локирование?

Локирование — это ситуация, когда трейдер по одному и тому же активу одновременно держит длинную (LONG) и короткую (SHORT) позиции равного объема. В результате:

Рыночный риск нейтрализуется : прибыль или убыток по одной позиции компенсируются противоположным движением по другой.

: прибыль или убыток по одной позиции компенсируются противоположным движением по другой. Стоимость позиции "замораживается": чистый финансовый результат перестает зависеть от колебаний рынка.

Представленный торговый алгоритм VR Locker Lite демонстрирует работу с одним положительным замком:

Алгоритм работы:

Торговый робот открывает сразу две позиции на покупку (BUY) и на продажу (SELL) С помощью усреднения торговый робот "Раздвигает" позиции на покупку (BUY) и на продажу (SELL)

Варианты дальнейшей работы с замком:

Самый простой - просто закрыть замок и начать весь торговый цикл заново. Раскрыть замок - оставить одну из позиции на более долгий срок и "Дать прибыли расти". Включить трейлинг стоп для одной из позиций или обеих сразу. Перенести одну из позиций в безубыток и "Дать прибыли расти". Запустить алгоритм на другом финансовом инструменте или с другим MagicNumber что бы создать еще один положительный замок.