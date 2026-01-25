Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
VR Locker Lite - Торговая стратегия на основе положительного замка - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 2353
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Что такое локирование?
Локирование — это ситуация, когда трейдер по одному и тому же активу одновременно держит длинную (LONG) и короткую (SHORT) позиции равного объема. В результате:
- Рыночный риск нейтрализуется: прибыль или убыток по одной позиции компенсируются противоположным движением по другой.
- Стоимость позиции "замораживается": чистый финансовый результат перестает зависеть от колебаний рынка.
Представленный торговый алгоритм VR Locker Lite демонстрирует работу с одним положительным замком:
Алгоритм работы:
- Торговый робот открывает сразу две позиции на покупку (BUY) и на продажу (SELL)
- С помощью усреднения торговый робот "Раздвигает" позиции на покупку (BUY) и на продажу (SELL)
- Самый простой - просто закрыть замок и начать весь торговый цикл заново.
- Раскрыть замок - оставить одну из позиции на более долгий срок и "Дать прибыли расти".
- Включить трейлинг стоп для одной из позиций или обеих сразу.
- Перенести одну из позиций в безубыток и "Дать прибыли расти".
- Запустить алгоритм на другом финансовом инструменте или с другим MagicNumber что бы создать еще один положительный замок.
О чем важно не забыть:
- Двойные комиссии и свопы: Вы платите комиссию за открытие и (в будущем) за закрытие двух позиций вместо одной. На форекс по одной из позиций может быть отрицательный своп (плата за перенос).
- Блокировка капитала: Маржа (гарантийное обеспечение) по заблокированной позиции все равно заморожена. Вы не можете использовать эти средства для других сделок.
- Усложнение анализа: Вы по-прежнему должны принять решение, какую сторону лока закрыть и когда. Это часто бывает сложнее, чем первоначальный вход.
Модификация индикатора ZigZag, где момент разворота определяется заданным коэффициентом.Торговая стратегия Орел или Решка (Heads or Tails)
Классический вариант торговой стратегии "Орел или Решка" с анализом кода сигнального блока.
The Expert opens positions at the birth of each new MACD, increasing the lot volume in different directions, until it catches the trend movement of the price, and closes all orders when the profit is reached in the settings. It's as simple as that, a martingale and therefore all the dangers associated with it, and the fewer crossings with the zero line, the fewer positions you will have open.VR Breakdown level - Торговая стратегия на пробой прошлого High или Low
Торговая стратегия по простому пробитию предыдущих уровней High или Low