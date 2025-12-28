В этом индикаторе реализован один из вариантов алгоритма сглаживания HiLo.

Суть этого алгоритма очень проста - мы находим текущие максимум и минимум временного ряда (максимальный high и минимальный low). Из предыдущих максимумов и минимумов находим минимальный максимум и максимальный минимум. Их среднее и будет сглаженным значением временного ряда.

У индикатора один параметр iPeriod - сколько баров он обрабатывает, и сколько максимумов минимумов он запоминает.

На графике он выглядит так.

В данной реализации лучше всего сравнивать данный индикатор с медианной ценой.