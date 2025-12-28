Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AIS HiLo - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 95
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В этом индикаторе реализован один из вариантов алгоритма сглаживания HiLo.
Суть этого алгоритма очень проста - мы находим текущие максимум и минимум временного ряда (максимальный high и минимальный low). Из предыдущих максимумов и минимумов находим минимальный максимум и максимальный минимум. Их среднее и будет сглаженным значением временного ряда.
У индикатора один параметр iPeriod - сколько баров он обрабатывает, и сколько максимумов минимумов он запоминает.
На графике он выглядит так.
В данной реализации лучше всего сравнивать данный индикатор с медианной ценой.
Это скрипт для печати всех открытых сделок и их PnL в определенное время в истории.Цветные полосы Боллинджера указывают на фазы сужения и расширения
Простой индикатор на основе полос Боллинджера, показывающий фазы сужения и расширения с помощью красного/зеленого цветов.
Синхронизирует все символы графика с символом графика, к которому привязан советникwd.Multi_ClockPrice lite!
'wd.Multi_ClockPrice lite!' - это lite-версия 'wd.Multi_ClockPrice', обеспечивающая визуальное отображение серверного времени и цен предложения на графике. Она синхронизируется с часами компьютера каждые секунды, позволяя беспрепятственно обновлять информацию, даже когда MT5 находится в автономном режиме. Отображаются цены предложения в реальном времени, эффективно удовлетворяя потребность в ценовой информации. Разместите информационные метки в указанном подокне, корректируя позиции по мере необходимости.