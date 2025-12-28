Это скрипт для печати всех открытых сделок и их PnL в определенное время в истории.

'wd.Multi_ClockPrice lite!' - это lite-версия 'wd.Multi_ClockPrice', обеспечивающая визуальное отображение серверного времени и цен предложения на графике. Она синхронизируется с часами компьютера каждые секунды, позволяя беспрепятственно обновлять информацию, даже когда MT5 находится в автономном режиме. Отображаются цены предложения в реальном времени, эффективно удовлетворяя потребность в ценовой информации. Разместите информационные метки в указанном подокне, корректируя позиции по мере необходимости.

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Дуги Фибоначчи" (OBJ_FIBOARC) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты двух точек (в процентах от размеров окна графика по времени и цене), масштаб, форма дуг (полный эллипс или половина), цвет, стиль и толщину линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает его опорные точки, визуализируя анимацию изменения фигуры, а затем удаляет объект.