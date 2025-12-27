Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OBJ_ELLIPSE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Эллипс" на графике - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 43
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Пример из MQL документации по OBJ_ELLIPSE.
Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Эллипс" (OBJ_ELLIPSE) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его в определённых координатах, изменяет положение опорных точек и, после завершения демонстрации, удаляет объект с графика.
В процессе работы на графике появляется эллипс с выбранными координатами, цветом, стилем и толщиной линий, а также с возможной заливкой. Точки эллипса последовательно перемещаются, что позволяет наблюдать за изменением формы объекта в реальном времени. После завершения демонстрации объект удаляется с графика. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Эллипс" без необходимости пересоздавать их.
Объект может быть размещён в любой части окна графика, иметь произвольные координаты, цвет, стиль и толщину линий, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.
Пример работы скрипта
Скрипт позволяет:
Создавать объект "Эллипс" с заданными параметрами (функция EllipseCreate),
Изменять положения опорных точек эллипса (функция EllipsePointChange),
Удалять объект с графика (функция EllipseDelete).
Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.
Push - уведомление на мобильное приложение.Open Trade
Эта функция выполняет основную логику открытия сделки. Рассчитывает цену открытия, уровни тейк-профита и стоп-лосса на основе информации о символе и параметров, предоставленных пользователем. Подготавливает торговый запрос (MqlTradeRequest) с необходимой информацией, такой как символ, объем, тип ордера, отклонение, комментарий, магическое число и т. д. Вызывает функцию OrderSend для отправки запроса на операцию и получения результата. Функция SetTypeFillingBySymbol: определяет тип заполнения ордера (Fill или Kill, Immediate или Cancel, или Return) на основе политики заполнения символа. Функция GetMinTradeLevel: рассчитывает минимальный операционный уровень на основе уровня заморозки и уровня остановки символа. Корректирует минимальный уровень, чтобы убедиться, что он находится в определенных пределах, и возвращает результат.
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Событие" (OBJ_EVENT) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, дата (в процентах от ширины окна графика в барах), текст, цвет, толщина точки, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает его по временной шкале, визуализируя анимацию, а затем удаляет объект.OBJ_EXPANSION.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Расширение Фибоначчи" на графике
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Расширение Фибоначчи" (OBJ_EXPANSION) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты трёх точек (в процентах от размеров окна графика по времени и цене), цвет, стиль и толщину линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает его опорные точки, визуализируя анимацию изменения фигуры, а затем удаляет объект.