CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

OBJ_ELLIPSE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Эллипс" на графике - скрипт для MetaTrader 5

MetaQuotes
Просмотров:
43
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Пример из MQL документации по OBJ_ELLIPSE.

Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Эллипс" (OBJ_ELLIPSE) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его в определённых координатах, изменяет положение опорных точек и, после завершения демонстрации, удаляет объект с графика.

В процессе работы на графике появляется эллипс с выбранными координатами, цветом, стилем и толщиной линий, а также с возможной заливкой. Точки эллипса последовательно перемещаются, что позволяет наблюдать за изменением формы объекта в реальном времени. После завершения демонстрации объект удаляется с графика. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Эллипс" без необходимости пересоздавать их.

Объект может быть размещён в любой части окна графика, иметь произвольные координаты, цвет, стиль и толщину линий, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.

Пример работы скрипта

Скрипт позволяет:

    Создавать объект "Эллипс" с заданными параметрами (функция EllipseCreate),
    Изменять положения опорных точек эллипса (функция EllipsePointChange),
    Удалять объект с графика (функция EllipseDelete).

Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.

PriceNotify_Persist PriceNotify_Persist

Push - уведомление на мобильное приложение.

Open Trade Open Trade

Эта функция выполняет основную логику открытия сделки. Рассчитывает цену открытия, уровни тейк-профита и стоп-лосса на основе информации о символе и параметров, предоставленных пользователем. Подготавливает торговый запрос (MqlTradeRequest) с необходимой информацией, такой как символ, объем, тип ордера, отклонение, комментарий, магическое число и т. д. Вызывает функцию OrderSend для отправки запроса на операцию и получения результата. Функция SetTypeFillingBySymbol: определяет тип заполнения ордера (Fill или Kill, Immediate или Cancel, или Return) на основе политики заполнения символа. Функция GetMinTradeLevel: рассчитывает минимальный операционный уровень на основе уровня заморозки и уровня остановки символа. Корректирует минимальный уровень, чтобы убедиться, что он находится в определенных пределах, и возвращает результат.

OBJ_EVENT.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Событие" на графике OBJ_EVENT.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Событие" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Событие" (OBJ_EVENT) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, дата (в процентах от ширины окна графика в барах), текст, цвет, толщина точки, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает его по временной шкале, визуализируя анимацию, а затем удаляет объект.

OBJ_EXPANSION.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Расширение Фибоначчи" на графике OBJ_EXPANSION.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Расширение Фибоначчи" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Расширение Фибоначчи" (OBJ_EXPANSION) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты трёх точек (в процентах от размеров окна графика по времени и цене), цвет, стиль и толщину линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает его опорные точки, визуализируя анимацию изменения фигуры, а затем удаляет объект.