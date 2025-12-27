Ставь лайки и следи за новостями
OBJ_EVENT.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Событие" на графике - скрипт для MetaTrader 5
Пример из MQL документации по OBJ_EVENT.
Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Событие" (OBJ_EVENT) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его в определённой точке времени (вычисляемой как процент от видимого диапазона баров), изменяет положение объекта по времени, а после завершения демонстрации удаляет его с графика.
В процессе работы на графике появляется событие с выбранным текстом, цветом и стилем отображения. Точка события последовательно перемещается по временной оси, что позволяет наблюдать за изменением её положения в реальном времени. После завершения демонстрации объект удаляется с графика. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Событие" без необходимости пересоздавать их.
Объект может быть размещён в любой части окна графика по времени, иметь произвольный текст, цвет, толщину точки, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.
Пример работы скрипта
Скрипт позволяет:
Создавать объект "Событие" с заданными параметрами (функция EventCreate),
Изменять текст объекта "Событие" (функция EventTextChange),
Перемещать объект "Событие" по временной шкале (функция EventMove),
Удалять объект с графика (функция EventDelete).
Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Уровни Фибоначчи" (OBJ_FIBO) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты двух точек (в процентах от размеров окна графика по времени и цене), цвет, стиль и толщину линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает его опорные точки, визуализируя анимацию изменения фигуры, а затем удаляет объект.