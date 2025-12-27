Пример из MQL документации по OBJ_EVENT.



Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Событие" (OBJ_EVENT) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его в определённой точке времени (вычисляемой как процент от видимого диапазона баров), изменяет положение объекта по времени, а после завершения демонстрации удаляет его с графика.



В процессе работы на графике появляется событие с выбранным текстом, цветом и стилем отображения. Точка события последовательно перемещается по временной оси, что позволяет наблюдать за изменением её положения в реальном времени. После завершения демонстрации объект удаляется с графика. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Событие" без необходимости пересоздавать их.



Объект может быть размещён в любой части окна графика по времени, иметь произвольный текст, цвет, толщину точки, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.



Пример работы скрипта





Скрипт позволяет:



Создавать объект "Событие" с заданными параметрами (функция EventCreate),

Изменять текст объекта "Событие" (функция EventTextChange),

Перемещать объект "Событие" по временной шкале (функция EventMove),

Удалять объект с графика (функция EventDelete).



Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.