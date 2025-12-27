CodeBaseРазделы
OBJ_EVENT.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Событие" на графике - скрипт для MetaTrader 5

Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Пример из MQL документации по OBJ_EVENT.

Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Событие" (OBJ_EVENT) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его в определённой точке времени (вычисляемой как процент от видимого диапазона баров), изменяет положение объекта по времени, а после завершения демонстрации удаляет его с графика.

В процессе работы на графике появляется событие с выбранным текстом, цветом и стилем отображения. Точка события последовательно перемещается по временной оси, что позволяет наблюдать за изменением её положения в реальном времени. После завершения демонстрации объект удаляется с графика. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Событие" без необходимости пересоздавать их.

Объект может быть размещён в любой части окна графика по времени, иметь произвольный текст, цвет, толщину точки, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.

Пример работы скрипта

Скрипт позволяет:

    Создавать объект "Событие" с заданными параметрами (функция EventCreate),
    Изменять текст объекта "Событие" (функция EventTextChange),
    Перемещать объект "Событие" по временной шкале (функция EventMove),
    Удалять объект с графика (функция EventDelete).

Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.

OBJ_ELLIPSE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Эллипс" на графике OBJ_ELLIPSE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Эллипс" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Эллипс" (OBJ_ELLIPSE) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты точек (в процентах от размеров окна), цвет, стиль и толщину линий, режим заливки, порядок отображения, выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически изменяет положение его опорных точек, визуализируя анимацию, а затем удаляет объект.

PriceNotify_Persist PriceNotify_Persist

Push - уведомление на мобильное приложение.

OBJ_EXPANSION.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Расширение Фибоначчи" на графике OBJ_EXPANSION.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Расширение Фибоначчи" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Расширение Фибоначчи" (OBJ_EXPANSION) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты трёх точек (в процентах от размеров окна графика по времени и цене), цвет, стиль и толщину линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает его опорные точки, визуализируя анимацию изменения фигуры, а затем удаляет объект.

OBJ_FIBO.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Уровни Фибоначчи" на графике OBJ_FIBO.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Уровни Фибоначчи" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Уровни Фибоначчи" (OBJ_FIBO) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты двух точек (в процентах от размеров окна графика по времени и цене), цвет, стиль и толщину линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает его опорные точки, визуализируя анимацию изменения фигуры, а затем удаляет объект.