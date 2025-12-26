Пример из MQL документации по OBJ_CYCLES.



Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Циклические линии" (OBJ_CYCLES) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его в определённой части окна, плавно перемещает точки привязки, демонстрируя анимацию, а затем удаляет объект после завершения демонстрации.



В процессе работы можно наблюдать, как на основном графике появляется объект "Циклические линии" с выбранными координатами, цветом и стилем, как его точки привязки последовательно перемещаются по графику, визуализируя динамику, а затем объект удаляется. Это наглядный пример управления графическими объектами типа "Циклические линии" и динамического изменения их свойств без необходимости пересоздавать объект.



Циклические линии могут быть размещены в любой части окна графика, иметь произвольные координаты точек привязки (в процентах от размеров окна), цвет, стиль, толщину, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытыми в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные параметры объекта — имя, координаты точек, цвет, стиль, толщина, порядок отображения, выделяемость, скрытие и приоритет — задаются через входные параметры, что позволяет быстро менять поведение объекта без правки кода.



В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты "Циклические линии" на графике MetaTrader 5.



Пример работы скрипта





Скрипт позволяет:



Создавать объект "Циклические линии" с заданными параметрами (функция CyclesCreate),

Плавно перемещать точки привязки объекта по графику (функция CyclesPointChange),

Удалять объект "Циклические линии" с основного окна (функция CyclesDelete).



Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений для работы с графическими объектами типа "Циклические линии" в MQL5.