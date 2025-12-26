CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

OBJ_CYCLES.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Циклические линии" на графике - скрипт для MetaTrader 5

MetaQuotes
Просмотров:
72
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Пример из MQL документации по OBJ_CYCLES.

Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Циклические линии" (OBJ_CYCLES) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его в определённой части окна, плавно перемещает точки привязки, демонстрируя анимацию, а затем удаляет объект после завершения демонстрации.

В процессе работы можно наблюдать, как на основном графике появляется объект "Циклические линии" с выбранными координатами, цветом и стилем, как его точки привязки последовательно перемещаются по графику, визуализируя динамику, а затем объект удаляется. Это наглядный пример управления графическими объектами типа "Циклические линии" и динамического изменения их свойств без необходимости пересоздавать объект.

Циклические линии могут быть размещены в любой части окна графика, иметь произвольные координаты точек привязки (в процентах от размеров окна), цвет, стиль, толщину, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытыми в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные параметры объекта — имя, координаты точек, цвет, стиль, толщина, порядок отображения, выделяемость, скрытие и приоритет — задаются через входные параметры, что позволяет быстро менять поведение объекта без правки кода.

В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты "Циклические линии" на графике MetaTrader 5.

Пример работы скрипта

Скрипт позволяет:

    Создавать объект "Циклические линии" с заданными параметрами (функция CyclesCreate),
    Плавно перемещать точки привязки объекта по графику (функция CyclesPointChange),
    Удалять объект "Циклические линии" с основного окна (функция CyclesDelete).

Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений для работы с графическими объектами типа "Циклические линии" в MQL5.

OBJ_EDIT.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Поле ввода" на графике OBJ_EDIT.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Поле ввода" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Поле ввода" (OBJ_EDIT) на текущем графике с заданными параметрами (имя, текст, шрифт, размер, цвет, положение, размеры, порядок отображения, выделяемость, скрытие и др.), размещает объект на графике, динамически изменяет его размеры и текст, а затем удаляет после завершения работы.

OBJ_ELLIOTWAVE3.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Корректирующая волна Эллиота" на графике OBJ_ELLIOTWAVE3.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Корректирующая волна Эллиота" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Корректирующая волна Эллиота" (OBJ_ELLIOTWAVE3) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты точек (в процентах от размеров окна), степень волны, цвет, стиль и толщину линий, порядок отображения, выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически изменяет положение его опорных точек, визуализируя анимацию, а затем удаляет объект.

Open Trade Open Trade

Эта функция выполняет основную логику открытия сделки. Рассчитывает цену открытия, уровни тейк-профита и стоп-лосса на основе информации о символе и параметров, предоставленных пользователем. Подготавливает торговый запрос (MqlTradeRequest) с необходимой информацией, такой как символ, объем, тип ордера, отклонение, комментарий, магическое число и т. д. Вызывает функцию OrderSend для отправки запроса на операцию и получения результата. Функция SetTypeFillingBySymbol: определяет тип заполнения ордера (Fill или Kill, Immediate или Cancel, или Return) на основе политики заполнения символа. Функция GetMinTradeLevel: рассчитывает минимальный операционный уровень на основе уровня заморозки и уровня остановки символа. Корректирует минимальный уровень, чтобы убедиться, что он находится в определенных пределах, и возвращает результат.

PriceNotify_Persist PriceNotify_Persist

Push - уведомление на мобильное приложение.