OBJ_FIBO.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Уровни Фибоначчи" на графике - скрипт для MetaTrader 5
51
Пример из MQL документации по OBJ_FIBO.
Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Уровни Фибоначчи" (OBJ_FIBO) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его в определённых точках графика (вычисляемых как проценты от видимого диапазона баров и цен), последовательно изменяет положение его опорных точек, что позволяет наблюдать за динамическим изменением фигуры в реальном времени. После завершения демонстрации объект удаляется с графика.
В процессе работы на графике появляется "Уровни Фибоначчи" с выбранными цветом, стилем и толщиной линий. Скрипт поочерёдно перемещает каждую из двух опорных точек, что позволяет визуально проследить, как меняется форма и положение объекта. После завершения демонстрации объект удаляется с графика. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Уровни Фибоначчи" без необходимости пересоздавать их.
Объект может быть размещён в любой части окна графика по времени и цене, иметь произвольные параметры отображения, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.
Пример работы скрипта
Скрипт позволяет:
Создавать объект "Уровни Фибоначчи" с заданными параметрами (функция FiboLevelsCreate),
Изменять положение опорных точек объекта (функция FiboLevelsPointChange),
Удалять объект с графика (функция FiboLevelsDelete).
Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.
