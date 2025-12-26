CodeBaseРазделы
Скрипты

OBJ_EDIT.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Поле ввода" на графике - скрипт для MetaTrader 5

Пример из MQL документации по OBJ_EDIT.

Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Поле ввода" (OBJ_EDIT) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его в определённой части окна, плавно изменяет размеры поля ввода, демонстрируя анимацию, затем динамически изменяет текст внутри поля, и после завершения демонстрации удаляет объект с графика.

В процессе работы можно наблюдать, как на основном графике появляется объект "Поле ввода" с выбранными координатами, размерами, цветом, шрифтом и стилем, как его размеры последовательно увеличиваются, визуализируя динамику, а затем текст внутри поля постепенно изменяется (добавляются символы "+" по краям), после чего объект удаляется. Это наглядный пример управления графическими объектами типа "Поле ввода" и динамического изменения их свойств без необходимости пересоздавать объект.

Поле ввода может быть размещено в любой части окна графика, иметь произвольные координаты, размеры, цвет текста и фона, стиль и размер шрифта, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные параметры объекта — имя, текст, шрифт, размер, цвет, положение, размеры, порядок отображения, выделяемость, скрытие и приоритет — задаются через входные параметры, что позволяет быстро менять поведение объекта без правки кода.

В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты "Поле ввода" на графике MetaTrader 5.

Пример работы скрипта

Скрипт позволяет:

    Создавать объект "Поле ввода" с заданными параметрами (функция EditCreate),
    Плавно изменять размеры поля ввода на графике (функция EditChangeSize),
    Динамически изменять текст внутри поля ввода (функция EditTextChange),
    Удалять объект "Поле ввода" с основного окна (функция EditDelete).

Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений для работы с графическими объектами типа "Поле ввода" в MQL5.

