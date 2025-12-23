CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

OBJ_BITMAP.mq5 — Скрипт для создания и управления изображениями на графике - скрипт для MetaTrader 5

MetaQuotes
Просмотров:
51
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Пример из MQL документации по OBJ_BITMAP.

Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Рисунок" на графике. Он размещает изображения (например, иконки или символы) в определённых точках графика, соответствующих времени и цене видимых баров, с заданным шагом, а затем поочерёдно удаляет их. В процессе работы можно наблюдать, как изображения появляются на графике, располагаясь по выбранным координатам, и исчезают после завершения демонстрации.

С помощью скрипта можно увидеть, как изображения добавляются на график, как задаются их размеры, смещения, цвет рамки при выделении, стиль и другие параметры. Это наглядный пример управления графическими объектами-рисунками и изменения их свойств «на лету», без необходимости пересоздавать объект.

Изображение может быть привязано к определённым точкам по времени и цене, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью и иметь разный приоритет при клике. Скрипт также показывает, как в любой момент удалить объект с графика.

Все основные параметры объекта — его имя, положение, путь к файлу, размер, смещение, цвет рамки, стиль, толщина, порядок отображения, выделяемость и приоритет — задаются через входные параметры, что позволяет быстро менять поведение графического объекта без правки кода.

В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически размещать изображения на графике.

Пример работы скрипта

Скрипт позволяет:

    Создать изображение с заданными параметрами (функция BitmapCreate),
    Изменять параметры изображения (размер, смещение, файл) и перемещать его по графику (функции BitmapChangeSize, BitmapMove, BitmapMoveVisibleArea, BitmapSetImage),
    Удалять изображение с графика (функция BitmapDelete).

Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений.

OBJ_ARROWED_LINE.mq5 — Скрипт для создания и управления линией со стрелкой на графике OBJ_ARROWED_LINE.mq5 — Скрипт для создания и управления линией со стрелкой на графике

Скрипт демонстрирует создание линии со стрелкой (OBJ_ARROWED_LINE) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, стиль линии, толщина и т.д.), динамически изменяет положение её точек по времени и цене, а затем удаляет объект после завершения работы.

OBJ_ARROW_THUMB_UP.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Хорошо" (большой палец вверх) на графике OBJ_ARROW_THUMB_UP.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Хорошо" (большой палец вверх) на графике

Скрипт демонстрирует создание знака "Хорошо" (OBJ_ARROW_THUMB_UP) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), динамически изменяет его положение по времени и цене, а затем удаляет объект после завершения работы.

Confluence Index Stoch+RSI+MACD Confluence Index Stoch+RSI+MACD

MULTI TF Confluence Index Stoch+RSI+MACD

wd.Range_BB wd.Range_BB

Обеспечивает расчет полосы Боллинджера как разницы в пунктах между верхней и нижней полосами. Внешний вид и поведение полос Боллинджера можно настраивать, изменяя период, сдвиг, отклонение и применяемую цену, а также цвет и стиль линий. Метка "Информация о диапазоне/полосе" может быть размещена в указанном под-окне, что позволяет настраивать положение метки. В целом, этот индикатор помогает трейдерам визуализировать гибкость и волатильность рынка на основе ширины полос Боллинджера.