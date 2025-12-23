Пример из MQL документации по OBJ_BITMAP.



Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Рисунок" на графике. Он размещает изображения (например, иконки или символы) в определённых точках графика, соответствующих времени и цене видимых баров, с заданным шагом, а затем поочерёдно удаляет их. В процессе работы можно наблюдать, как изображения появляются на графике, располагаясь по выбранным координатам, и исчезают после завершения демонстрации.



С помощью скрипта можно увидеть, как изображения добавляются на график, как задаются их размеры, смещения, цвет рамки при выделении, стиль и другие параметры. Это наглядный пример управления графическими объектами-рисунками и изменения их свойств «на лету», без необходимости пересоздавать объект.



Изображение может быть привязано к определённым точкам по времени и цене, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью и иметь разный приоритет при клике. Скрипт также показывает, как в любой момент удалить объект с графика.



Все основные параметры объекта — его имя, положение, путь к файлу, размер, смещение, цвет рамки, стиль, толщина, порядок отображения, выделяемость и приоритет — задаются через входные параметры, что позволяет быстро менять поведение графического объекта без правки кода.



В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически размещать изображения на графике.

Пример работы скрипта

Скрипт позволяет:

Создать изображение с заданными параметрами (функция BitmapCreate),

Изменять параметры изображения (размер, смещение, файл) и перемещать его по графику (функции BitmapChangeSize, BitmapMove, BitmapMoveVisibleArea, BitmapSetImage),

Удалять изображение с графика (функция BitmapDelete).



Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений.