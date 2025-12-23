CodeBaseРазделы
Скрипты

OBJ_ARROWED_LINE.mq5 — Скрипт для создания и управления линией со стрелкой на графике - скрипт для MetaTrader 5

MetaQuotes
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Пример из MQL документации по OBJ_ARROWED_LINE.

Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Линия со стрелкой" на графике. Он создаёт линию между двумя точками (по времени и цене, выраженным в процентах от размеров окна графика), а затем в процессе работы анимирует перемещение её концов по вертикали и горизонтали. После завершения демонстрации объект удаляется с графика.

С помощью скрипта можно увидеть, как линия со стрелкой появляется, как изменяются положения её точек (например, одна точка движется вверх, другая вниз, затем обе смещаются по времени), и как объект удаляется. Это наглядный пример управления графическими объектами и изменения их параметров «на лету», без необходимости пересоздавать объект.

Линия может быть привязана к определённым точкам по времени и цене, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью и иметь разный приоритет при клике. Скрипт также показывает, как в любой момент удалить объект с графика.

Все основные параметры объекта — его имя, положение, цвет, стиль, толщина, порядок отображения, выделяемость и приоритет — задаются через входные параметры, что позволяет быстро менять поведение графического объекта без правки кода.

В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически изменять графические линии на графике.

Пример работы скрипта

Скрипт позволяет:

    Создать линию со стрелкой с заданными параметрами (функция ArrowedLineCreate),
    Перемещать точки линии по графику (функция ArrowedLinePointChange),
    Удалять линию со стрелкой с графика (функция ArrowedLineDelete).

Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений.

