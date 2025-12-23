Пример из MQL документации по OBJ_ARROWED_LINE.



Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Линия со стрелкой" на графике. Он создаёт линию между двумя точками (по времени и цене, выраженным в процентах от размеров окна графика), а затем в процессе работы анимирует перемещение её концов по вертикали и горизонтали. После завершения демонстрации объект удаляется с графика.



С помощью скрипта можно увидеть, как линия со стрелкой появляется, как изменяются положения её точек (например, одна точка движется вверх, другая вниз, затем обе смещаются по времени), и как объект удаляется. Это наглядный пример управления графическими объектами и изменения их параметров «на лету», без необходимости пересоздавать объект.



Линия может быть привязана к определённым точкам по времени и цене, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью и иметь разный приоритет при клике. Скрипт также показывает, как в любой момент удалить объект с графика.



Все основные параметры объекта — его имя, положение, цвет, стиль, толщина, порядок отображения, выделяемость и приоритет — задаются через входные параметры, что позволяет быстро менять поведение графического объекта без правки кода.



В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически изменять графические линии на графике.



Пример работы скрипта





Скрипт позволяет:

Создать линию со стрелкой с заданными параметрами (функция ArrowedLineCreate),

Перемещать точки линии по графику (функция ArrowedLinePointChange),

Удалять линию со стрелкой с графика (функция ArrowedLineDelete).



Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений.