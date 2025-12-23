Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OBJ_ARROWED_LINE.mq5 — Скрипт для создания и управления линией со стрелкой на графике - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 40
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Пример из MQL документации по OBJ_ARROWED_LINE.
Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Линия со стрелкой" на графике. Он создаёт линию между двумя точками (по времени и цене, выраженным в процентах от размеров окна графика), а затем в процессе работы анимирует перемещение её концов по вертикали и горизонтали. После завершения демонстрации объект удаляется с графика.
С помощью скрипта можно увидеть, как линия со стрелкой появляется, как изменяются положения её точек (например, одна точка движется вверх, другая вниз, затем обе смещаются по времени), и как объект удаляется. Это наглядный пример управления графическими объектами и изменения их параметров «на лету», без необходимости пересоздавать объект.
Линия может быть привязана к определённым точкам по времени и цене, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью и иметь разный приоритет при клике. Скрипт также показывает, как в любой момент удалить объект с графика.
Все основные параметры объекта — его имя, положение, цвет, стиль, толщина, порядок отображения, выделяемость и приоритет — задаются через входные параметры, что позволяет быстро менять поведение графического объекта без правки кода.
В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически изменять графические линии на графике.
Пример работы скрипта
Скрипт позволяет:
Создать линию со стрелкой с заданными параметрами (функция ArrowedLineCreate),
Перемещать точки линии по графику (функция ArrowedLinePointChange),
Удалять линию со стрелкой с графика (функция ArrowedLineDelete).
Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений.
Скрипт демонстрирует создание знака "Хорошо" (OBJ_ARROW_THUMB_UP) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), динамически изменяет его положение по времени и цене, а затем удаляет объект после завершения работы.OBJ_ARROW_THUMB_DOWN.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Плохо" (большой палец вниз) на графике
Скрипт демонстрирует создание знака "Плохо" (OBJ_ARROW_THUMB_DOWN) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), динамически изменяет его положение по времени и цене, а затем удаляет объект после завершения работы.
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Рисунок" (OBJ_BITMAP) на графике с заданными параметрами (путь к файлу изображения, координаты, размер, смещение, цвет рамки и т.д.), динамически размещает изображения на графике в соответствии с видимыми барами, а затем удаляет их после завершения работы.Confluence Index Stoch+RSI+MACD
MULTI TF Confluence Index Stoch+RSI+MACD